„Nicht jeder muss alles mögen“

Whiskey Tasting am Freitag im Scheeßeler Hof / Gespräch mit den Organisatoren

+ Zum Wohl: Whiskey-Kenner Heiko Borm und Margitta Meyer vom Scheeßeler Hof freuen sich auf einen anregenden Verköstigungsabend. Foto: Heyne

Scheeßel – Wer bei Whisky an Jack Daniels oder einen Schuss in die Cola denkt, liegt bei Heiko Borm falsch. Der Scheeßeler Online-Händler mit Spezialisierung auf Whiskys „jenseits des Supermarktregals“, gern in Verbindung mit edlen passenden Schokoladen, will bei der zweiten Verkostung informieren, unterhalten und vor allem den Genuss am „Wasser des Lebens“ wecken. Wir unterhielten uns mit dem Spezialisten für edle Wässerchen und der Gastgeberin, Wirtin Margitta Meyer.