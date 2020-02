Nicht um jeden Preis

Scheeßel – Wird es künftig in der Vareler Heide noch den Jazz-Frühschoppen geben? Darf die Wiese hinter dem Scheeßeler Schafstall demnächst überhaupt noch als Veranstaltungsfläche genutzt werden? Welche Einschränkungen gibt es für die Scheeßeler Kanuten auf der Wümme und ist der Bau einer Fischtreppe, mit der die geforderte Durchgängigkeit des Flusses auf Höhe der Wassermühle sichergestellt werden soll, bald überhaupt noch möglich? Das sind nur einige Fragen, die sich gegenwärtig in der Gemeinde Scheeßel stellen. Denn der Kreis plant derzeit die Ausweisung eines neuen Naturschutzgebietes. Das birgt viele Chancen zum Erhalt von Arten und Lebensräumen, bringt hier und da aber auch Konfliktpotenzial mit sich.

In der Gemeindeverwaltung hat man sich den Verordnungsentwurf für das Naturschutzgebiet mitsamt Begründung und den Karten jedenfalls schon einmal ganz genau angeschaut. Schließlich sind von der Ausweisung auch die Gemarkungen Scheeßel, Jeersdorf und Wohlsdorf betroffen. Da gilt es mitunter, eigene kommunale Interessen zu wahren. Einen Versuch ist es jedenfalls wert.

Bis Mitte Februar haben die Scheeßeler nun Zeit, ihre Stellungnahme zur Schutzgebietsausweisung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung beim Landkreis einzureichen. Ein von Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) unterzeichneter Entwurf dazu liegt schon vor und soll den politischen Gremien – namentlich dem Kernort- und dem Umweltausschuss sowie den Ortsräten Jeersdorf und Wohlsdorf – am Montagabend in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung zur Abstimmung vorgelegt werden (18.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel). Ob die vorgebrachten Einwände bei der Unteren Naturschutzbehörde in Gänze überhaupt Berücksichtigung finden werden, bleibt abzuwarten. Darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt der Kreistag entscheiden.

Im Folgenden haben wir einige Punkte aus der Entwurfsstellungnahme der Gemeinde einmal aufgeführt.

• Laut dem Verodnungsentwurf darf das Naturschutzgebiet nur auf den öffentlichen Wegen oder Wirtschaftswegen betreten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht werden, soweit es dafür keine Freistellungsregelung gibt. Als Wege gelten dabei weder Trampelpfade und Wildwechselwege noch Waldschneisen oder Rückegassen. Die Gemeinde regt hier an, auch Wanderwege, die Teil des Nordpfadewanderwegenetzes sind, namentlich mit anzusprechen und deren Aufsuchen grundsätzlich zuzulassen.

• In diesem Zusammenhang wird darauf hingeweisen, dass die wegen Abgängigkeit vorübergehend entfernte Wümmebrücke bei Varel – weil Teil eines Nordpfadeweges – grundsätzlich wieder erneuert werden darf.

• Das Befahren der Gewässer mit Wasserfahrzeugen einschließlich Modellbooten und sonstigen Sport- und Freizeitgeräten soll dem Verordnungsentwurf nach untersagt werden. Laut Gemeinde müsse das Paddeln auf der Wümme aber weiterhin freigestellt bleiben, allerdings lediglich unter Benutzung der Ein- und Ausstiegsstellen.

• In dem Schutzgebiet soll es künftig nicht mehr möglich sein, Leitungen jedweder Art zu verlegen. Die Gemeinde weist hier aber explizit auf die ebenfalls im Verordnungsentwurf enthaltene Freistellungsregelung hin, wonach die Neuanlegung unterirdischer Leitungsquerungen mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde sehr wohl erfolgen kann – beispielsweise beim Thema Wärmeleitung und bei der geplanten „Suedlink“-Stromtrasse.

• Nicht in das Schutzgebiet aufgenommen werden soll ein gewisser Teil eines Flurstücks am Rande der Scheeßeler Kläranlage, da dieser laut der Verwaltung sie als Reservefläche freigehalten werden muss. Dieser Bereich sei ohnehin nicht als geschütztes Biotop festgelegt, heißt es.

• Dass die Wiese hinter dem Schafstall, ein Teil der gemeindeeigenen Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof, ebenfalls künftig im Schutzgebiet liegen soll, macht laut der Verwaltung keinen Sinn: Die Fläche wird teilweise bei öffentlichen organisierten Veranstaltungen mitbenutzt.

• Im Zusammenhang mit der geforderten Durchgängigkeit der Wümme lauft zur Zeit ein Planfestellungsverfahren. Es wird darum gebeten, dass in dem Naturschutzgebiet technische und natürliche Einrichtungen für den Fischauf- und abstieg zulässig sein.

Mehr im Netz

Der komplette Entwurf der Stellungnahme kann im Internet (www.scheessel.de, „Bürgerinfodienst“) eingesehen werden. Wer den Verordnungsentwurf des geplanten Naturschutzgebietes sowie dessen Verlaufskarten einsehen möchte, kann dies auf der Homepage des Landkreises unter www.lk-row.de („Bürgerservice“) tun.

Nicht nur Teile der Gemeinde Scheeßel werden Schutzgebiet

Im Zuge der Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie, den europäischen Vorgaben zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, haben die Landkreise die Aufgabe, die FFH-Gebiete zu sichern. Was die Samtgemeinden Fintel, Bothel und Sottrum, die Gemeinde Scheeßel und die Stadt Rotenburg damit zu tun haben? Sie alle liegen zu Teilen im bestehenden FHH-Gebiet „Wümmeniederung“, welches nun zum Naturschutzgebiet „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“ erklärt werden soll. Rund 2 900 Hektar sind betroffen. Das zwischen flachen Geestrücken gelegene Areal umfasst den Niederungsbereich der Wümme von der östlichen Kreisgrenze über Lauenbrück, Scheeßel, Rotenburg und Hellwege bis zur westlichen Grenze südlich Ottersberg einschließlich der im Gebietsnamen genannten Nebenbäche. Eine Teilfläche umfasst ebenso das Vogelschutzgebiet „Moore bei Sittensen“.