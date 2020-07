Nicht für ‘nen Appel und ‘nen Ei

Ortsrat Westervesede beantragt Gemeindezuschuss für Friedhofspflasterung

+ © Warnecke Das kann sich sehen lassen: Dem ersten Teil des Friedhofswegs haben die Westerveseder komplett in Eigenleistung ein neues Pflaster verpasst. Für den zweiten Bauabschnitt sollen nun auch Gelder aus dem Gemeindehaushalt fließen. © Warnecke

von Lars Warnecke schließen

Westervesede – Nein, mit Geld sei das, was die neu gegründete Friedhofs-AG schon alles auf dem Westerveseder Gottesacker geleistet habe, ganz gewiss nicht zu bezahlen, lobte Ralf Jürges, der Ortsbürgermeister. „Hut ab, macht weiter so!“, wandte er sich in öffentlicher Ortsratssitzung, flankiert von Applaus, an die Beteiligten. Und doch: Kostenlos sind die Eigenleistungen nicht. Denn auch ein generalüberholter Friedhofsweg, respektive ein neues Pflaster, hat seinen stolzen Preis, wie der Ortsrat nach Fertigstellung des ersten, aus eigenen Mitteln finanzierten Bauabschnitts feststellen musste. Aufgeben wolle man aber nicht, kündigte Kerstin Heitmann, Ortsrats- und AG-Mitglied, an. „Wir sind der Meinung, dass der Weg bis zum Ende fortgeführt werden sollte.“