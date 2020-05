Wie die Scheeßeler Schulen sich auf die Wiederkehr ihrer Schüler vorbereiten

Scheeßel – Fast verwaist ist die Beekeschule dieser Tage. Nur ein paar Fahrräder lassen darauf schließen, dass hier seit gut einer Woche wieder unterrichtet wird. Optisch ist alles beim Alten – keine Desinfektionsinseln, keine Flatterbänder, die Wege markieren: Das ist alles (noch) nicht nötig, werden gegenwärtig doch zunächst nur die beiden zehnten Abschlussklassen zur Hälfte alternierend beschult. Zwei Gruppen mit je rund einem Dutzend Schüler, denen feste Einzeltische in zwei Räumen zugeteilt sind – da braucht es kaum die Aufsicht der Lehrer, die ihre Pausen statt im nun gesperrten Lehrerzimmer mit ihrer Schülergruppe verbringen. Masken, Abstand – „alles vorbildlich“, stellt Lehrerin Sarah Eckert fest. Die Stimmung ist eher verhalten. Die überbordende Freude über die Rückkehr zu einem Stück Normalität hält sich in Grenzen, aber „schon besser, dass wir vor den Prüfungen nochmal richtigen Unterricht haben“, nuschelt Phillip Harm in seine weiße Maske – mit der Selbstdisziplin zuhause sei es nicht immer leicht.

Schulleiter Sven Borstelmann ist der Erste, der die Pforten wieder geöffnet hat: „Momentan kommen uns unsere Schülerzahlen zugute, da können wir gut Abstand halten“, erklärt er. Auch, wenn es nicht so aussieht, habe man bis kurz vor der Öffnung am Konzept der „roten und grünen Tage“ geschraubt: Unterricht für die Zehntklässler nur noch in den Hauptfächern, an schulfreien Tagen gibt es Online-Aufgaben. „Der Teufel liegt im Detail“, erzählt der Scheeßeler, von der Kommunikation mit Schülern und Eltern über die Dokumentationspflicht jedes Platzes, um im Krankheitsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können, bis zur zusätzlichen Reinigung der Oberflächen.

Die digitale Beschulung klappe erstaunlich gut. „Ein Geschenk ist Home-Schooling aber nicht, man braucht viel länger“, hat er festgestellt. Außerdem entfalle das Teamwork und viele Eltern können nicht helfen. Immerhin: Alle Schüler haben ein Handy oder einen PC, und auch der Iserv-Server sei genügend groß dimensioniert.

Das ist auf der anderen Straßenseite anders: In der Eichenschule mit rund drei Mal so viel Schülern werden die Kapazitäten schon mal knapp. Müssen die Beekeschüler in Physik schon mal ein eigenes Erklärvideo hochladen, so würden Bilder und Filme den Server der Eichenschule in die Knie zwingen. Hier, wo die Schüler ab der neunten Klasse mit „iPads“ ausgestattet sind, haben sich in den vergangenen Wochen die Fragen der Eltern gehäuft, „warum im Fernunterricht nichts mehr läuft“, erzählt Elternvertreter Stefan Hesse. Ihnen habe vermittelt werden müssen, dass die Reglementierung durch Bund und Land bis Mitte April vieles unterbindet: „Das hat den Unmut rausgenommen.“ So untersagten die Rahmenbedingungen der Landesschulbehörde zur Wahrung der Chancengleichheit etwa die Vermittlung neuer Inhalte oder Unterricht per Videokonferenz. „Dabei hatten einige Internet-affine Kollegen hier schon ein kleines Fernsehstudio aufgebaut“, schmunzelt Birnbaum. Auch, wenn nicht alle über die gleiche Internet-Kompetenz verfügten: Fälle, wo Lehrer sich Hausaufgaben per Post schicken ließen, blieben die Ausnahme. Vielmehr ginge es darum, sich zu koordinieren, „damit die Schüler nicht mit Aufgaben zugeschmissen werden.“ Das Bild, „dass Lehrer faul auf dem Sofa liegen, stimmt so nicht – ganz im Gegenteil. Durch die Teilung der Klassen müssen sie parallel Präsenz- und Online-Unterricht geben.“ Alle klassenübergreifenden Fächer wie Religion, die zweite Fremdsprache, Wahlpflichtkurse und AGs sowie Nachmittagsbetreuung fallen auch hier weg. Das Curriculum wurde bereits zusammengestrichen. „Das wirkt sich auf das nächste Schuljahr aus.“ Wo dies Abirelevantes betreffe, sieht er die Landesregierung in der Verantwortung.

Er ist froh, dass die insgesamt mehr als 400 Schüler, die sich bald tageweise alternierend in den Gängen tummeln, erst sukzessive zurückkommen: „So können wir mit den ‚Großen‘ Erfahrungen sammeln und gegebenenfalls nachsteuern – am Ende dürfen keine Fehler passieren.“ Geplant ist ein Einwegsystem mit vorgeschriebenen Laufwegen. „Schon skurril, wenn der direkte Weg nur einige Meter lang wäre, man so aber durch die halbe Schule laufen muss.“

Auf räumliche Entzerrung in Stunden und Pausen, wie bei den anderen Schulen ebenfalls zeitversetzt, setzt auch die Grundschule. Hier werden die Schüler wochenweise beschult. „So ist die Betreuung zuhause für die Eltern leichter zu realisieren“, ist Schulleiterin Meike Nerding-Ehlbeck überzeugt. Ihren Schützlingen im Alter von sechs bis zehn dürfte es am schwersten fallen, sich beim Spielen an Abstandsgebote zu halten. „Wir mussten eine Menge Regelwerk entwickeln, damit die Kinder das leisten können“, erklärt die Pädagogin, die drei Gebäude auf dem großen Gelände mit vielen Eingängen seien ein Glück.

Die beiden Schul-Sozialarbeiter halten Ideen für „Corona-gerechte“ Pausenspiele bereit wie Seilspringen oder Ballspiele. Sie sind dieser Tage besonders gefordert. Denn obwohl man sich beim Lernangebot nicht auf die digitale Schiene verließ und die Verteilung von Materialien per Ausgabe oder sogar Frei-Haus-Lieferung organisierte, sei dies nicht von allen angenommen worden. So werden die Familien einmal pro Woche angerufen, bei mangelndem Einsatz schaut der Sozialarbeiter vorbei. Seit Montag sind die vierten Klassen wieder im Haus. „Spannend wird es, wenn die Erst- und Zweitklässler kommen – ich bin aber zuversichtlich, jetzt, wo wir jede Kleinigkeit durchdacht haben.“

In einem Punkt sind sich alle drei Schulleiter einig: „Es ist gut, dass es wieder losgeht – wir vermissen unsere Schüler!“