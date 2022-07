Vorkenntnisse nicht erforderlich

Von: Ulla Heyne

Die Scheeßeler Flüchtlingshilfe plant Wiederaufnahme des Café Refugium als „Café GemEinsam“. Allerdings werden noch Helfer gesucht.



Scheeßel – Jung und Alt, Einheimische und Zugezogene – frisch oder schon länger –, die bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammensitzen, klönen oder zusammen etwas spielen: Das ist die Vision von Hans Brauns, einem der Köpfe der Flüchtlingshilfe. Die Idee eines Anlaufpunkts und Kommunikationstreffs ist dabei nicht neu. Ab 2017 bis zur Corona-Pandemie gab es an gleicher Stelle, nämlich im Meyerhof, das „Café Refugium“. Doch die Zeiten haben sich geändert, die Bedürfnisse und Gegebenheiten sind heute andere, weiß der Ehrenamtler – sowohl bei den Geflüchteten als auch bei den Unterstützern.

„Der Großteil derer, die seit einigen Jahren hier leben, ist angekommen“, erzählt der 68-Jährige, Hilfe bei Formularen und Verträgen sei nicht mehr erforderlich. Das gelte auch für die, die neu hinzukommen, vornehmlich Menschen aus der Ukraine. „Sie sind extrem gut organisiert, haben sich die Formulare schon vorher aus dem Internet heruntergeladen. Da ist Deutschland in Sachen EDV noch ein Entwicklungsland“, sagt er. Die administrative Hilfe, die früher aus dem Umfeld der Flüchtlingshilfe geleistet wurde, werde heute von den Ordnungsämtern oder der Flüchtlingsbeauftragten der Gemeinde übernommen, weiß der Pensionär.

Helfer gesucht

Demnächst ist ein unverbindliches Treffen der potenziellen Helfer beim „Café GemEinsam“ geplant. Interessenten können sich bei Hans Brauns unter der Telefonnummer 04263 / 983103 oder per E-Mail an hans.brauns@gmail.com melden, „auch, wenn sie sich nur in gelegentlich oder im geringen zeitlichen Umfang beim Café engagieren können oder wollen.“ Dann gibt es auch Details zu Zeitpunkt und Ort.