Ein neues Kapitel

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ihren Arbeitsplatz hat sie in Zeven, ihr Zuhause ist in Scheeßel. Und, ja, irgendwie passt das auch. Kerstin Bredehöft will im Beeke-Ort nämlich ein Geschäft eröffnen. Der Rede wert ist es ohnehin – wenn Bredehöft mit ihrer Buchhandlung nicht ebenso eine wichtige Lücke vor Ort schließen würde.

Die war nämlich entstanden, nachdem Hanna Uhle, Inhaberin der Buchhandlung Wandel, Ende vergangenen Jahres aus Altersgründen ein letztes Mal die Ladentür abgeschlossen hatte. Seitdem herrscht Leerstand in dem Klinkerbau an der Kirchstraße 4. Bis jetzt. Denn dank Bredehöft, die sich mit ihrer 1989 eröffneten Buchhandlung „Lesezeichen“ längst im Raum Zeven einen Namen gemacht hat, werden die Scheeßeler Kunden auch in Zukunft die für sie passende Lektüre finden.

Lange Zeit habe sie mit sich gerungen, räumt die gebürtige Sittenserin ein. „Erst habe ich mich unter Kollegen umgehört, ob die nicht daran interessiert sind, hier eine Buchhandlung zu betreiben.“ Dann aber habe Bredehöft den Entschluss gefasst, es selbst zu probieren. „Wenn nicht wir, wer sonst? Immerhin sind wir allesamt hier in der Region verwurzelt“, sagt sie. Einen Filialisten, der das Büchergeschäft in Scheeßel aufrecht erhält, habe sie sich für ihren Heimatort jedenfalls nicht vorstellen können. „Das passt auch gar nicht hierher“, ist sie überzeugt.

„Wir“ – das ist ihr fünfköpfiges Team, mit dem die Buchhändlerin schon seit etlichen Jahren zusammenarbeitet. Und das die Scheeßeler Klientel, neben ihr selbst natürlich, ebenfalls zu Gesicht bekommen wird. „Wir werden uns im Laden ständig abwechseln, was für die Kunden sicher erstmal eine Umstellung sein wird“, glaubt Bredehöft, „immerhin hatten diese immer nur Frau Uhle als Ansprechpartnerin.“

Auch sonst, sagt sie, strebe man einige Veränderungen an – angefangen vom Sortiment, das sich wieder mehr auf Bücher und weniger auf Schreibwaren konzentrieren wird, bis hin zu einer neuen, offeneren Raumgestaltung – „mit viel Licht, weniger Regalen und einem schönen neuen Teppichboden“, verrät Bredehöft.

Ein Wagnis sieht die Scheeßelerin in der Neueröffnung keineswegs: „Der klassische Buchmarkt ist in Zeiten von Hörbüchern, Onlineversand und E-Books schon so oft totgesagt worden – die Kunden, die ins Geschäft gehen, um sich ein Buch zu kaufen, sind aber immer noch reichlich da.“

Noch zeugt wenig davon, dass hier einmal mit Lektüre Geschäfte gemacht werden. Nur der Verkaufstresen ist schon angeliefert. Bis zum 6. Juni soll alles weitestgehend hergerichtet sein – an diesem Tag nämlich feiert „Lesezeichen“ Eröffnung – und Scheeßel hat wieder eine eigene, richtige Buchhandlung.