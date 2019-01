Neuer Pächter legt los

Neuer Pächter für Scheeßels einzigen Hotelbettenbetrieb: Nach fünf Jahren haben Bernd Braumüller und Susanne Jürgens das operative Geschäft für das Gasthaus Götze in professionellere Hände übergeben. Das Gebäude selbst bleibt in ihrem Besitz.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – „Wir wollen einfach ein bisschen weniger machen“, begründet Braumüller den Rückzug. Neben dem eigentlichen Hauptberuf – er ist Chef einer Werbeagentur, seine Frau Susanne betreibt in Scheeßel eine Naturheilkundepraxis – auch noch mindestens drei Tage die Woche in einem gut laufenden Hotel- und Café-Betrieb zu arbeiten – da sei trotz personeller Verstärkung, die sich das Ehepaar mittlerweile ins Haus geholt hatte, nicht mehr viel Freizeit geblieben.

Also habe man sich nach einem Pächter umgeschaut, welcher den Betrieb im Sinne der beiden weiterbetreiben sollte. Mehrere Interessenten, so Braumüller, hätten sich auf das Inserat gemeldet und das Haus mit seinen insgesamt zehn Ein- und Zweibettzimmern inspiziert, „darunter sogar jemand von der Reeperbahn, der seine ganz eigenen Vorstellungen davon hatte, wie er das weiterführen möchte“.

Am Ende, nach monatelanger Suche, sei die Wahl auf einen Nachfolger gefallen, mit dem die Götze-Eigentümer schon in der Vergangenheit mehrfach kooperiert haben: die in Rotenburg ansässige Stadtidyll-Gesellschaft. Die betreibt schon seit vielen Jahren das gleichnamige Hotel an der Freudenthalstraße. „Wir fanden, dass das eine hochinteressante Konstellation ist“, sagt Braumüller mit Blick auf den Branchenkenner. Und so sieht es auch Manuela Winkelmann, die das Hotel in der Wümmestadt leitet: „Das Persönliche zwischen uns stimmt – und das ist das Wichtigste.“

Mit der zum Jahreswechsel erfolgten Betriebsübernahme habe man Neuland betreten – gänzlich abgekoppelt, betont Winkelmann, sei das Gasthaus vom Stadtidyll aber nicht. „Wir sehen hier durchaus einige wertvolle Synergieeffekte, beispielsweise dann, wenn unser Hotel ausgebucht ist und wir auf das Haus hier in Scheeßel weiter verweisen können.“ Ebenso die hauseigene Götze-Konditorei, in den Händen von Friederike Meyer, biete Möglichkeiten, von denen das rund zehn Kilometer entfernte Stadtidyll durchaus profitieren könne.

Ein revolutionärer Umstoß, betont die Hotelierin, seien für das als Hotel garni firmierende Traditionsgasthaus im Herzen des Beeke-Ortes aber nicht zu erwarten. „Natürlich wird es im Sinne der konzeptionellen Weiterentwicklung auch Veränderungen geben, aber der typische Götze-Charakter bleibt ganz bestimmt erhalten.“

Und auch am Personalstamm, den Bernd Braumüller und seine Frau in den vergangenen Jahren nach und nach aufgebaut haben, werde nicht gerüttelt. „Das war uns auch sehr wichtig, schließlich haben wir eine soziale Verantwortung“, erklärt der Geschäftsmann.

Eine, die schon länger im Team mitarbeitet, ist Nadine Villwock. Sie übernimmt nun den Part der Hausleitung. „Die Idee ist es, dass wir und die Rotenburger uns gegenseitig aushelfen, wenn es mal knapp wird“, sagt die junge Frau. „Aber grundlegend bleiben wir hier ein eigenständiger Betrieb – da legt man bei der Stadtidyll-Gesellschaft auch großen Wert drauf.“

Einen besonderen Fokus wollen die Pächter auf das erst im vergangenen Sommer eröffnete Café „Zimt & Zucker“ legen. „Worauf wir dann noch weiter hinarbeiten werden, ist das Frühstücks- und das Trauergeschäft – in ähnlicher Konstellation, wie wir es schon im Stadtidyll erfolgreich etabliert haben“, so Winkelmann. Darüber hinaus wolle man das Gasthaus über Online-Vertriebswege noch stärker über Scheeßels Tellerrand hinaus bekannt machen. Auch Internetbuchungen, sagt sie, würden nunmehr möglich sein.

Trotz seiner Entscheidung, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen – verbunden bleiben wird das Ehepaar Braumüller/Jürgens mit dem Gebäude am Untervogtplatz auch in Zukunft: Susanne Jürgens mit ihrer Heilpraxis, die sie im Erdgeschoss fortführt, „und ich werde hin und wieder auch mal reinschauen“, sagt der Helscher, „dann nicht als Gastgeber, sondern als Gast.“