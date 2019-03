Bartelsdorf – Die Nachfrage nach Urnenbestattungen ist rasant in die Höhe geschnellt. Diese Entwicklung, hin zu kleinen und pflegeleichten Gräbern, macht natürlich auch vor Bartelsdorf nicht halt. Ein Urnenfeld für anonyme Bestattungen gibt es auf dem örtlichen Friedhof schon seit längerem – nun soll, darauf hat sich der Ortsrat verständigt, hier auch eine Teilanonymität zugelassen werden. Dafür würden dann drei große Findlinge aufgestellt, auf denen Plaketten mit den Namen der Verstorbenen angebracht werden. Die Angehörigen wissen dann, wo die Urne beigesetzt wurde.

Aber: Auch Plaketten haben ihren Preis. Sie müssten über den Ortsrat bezogen werden. Und da auch die Unterhaltungskosten für Friedhöfe nicht weniger werden, schlägt die Gemeindeverwaltung quasi gleich in einem Abwasch vor, die Gebühren für Urnenreihengrabstätten für anonyme wie teilanonyme Bestattungen auf eine einmalige Pauschale von je 520 Euro festzusetzen (zuzüglich die Kosten für die Plakette am Gedenkstein). Das geht aus der Beschlussvorlage hervor, über die der Ortsrat nun am Montag in seiner nächsten Sitzung beraten wird. Beginn der öffentlichen Zusammenkunft ist um 19.30 Uhr in der Bartelsdorfer Mehrzweckhalle. Neben Berichten von Ortsbürgermeister Heinrich Hollmann (CDU) und eines Gemeindeverwaltungsvertreters soll laut Tagesordnung auch über die Verwendung der Ortsratsmittel gesprochen werden. Zu Beginn können sich Zuhörer in einer Einwohnerfragestunde zu Wort melden. lw