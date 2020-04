Beekebad bereitet sich prophylaktisch auf unbekannten Öffnungstermin vor

Scheeßel – Die Platten der neuen Wege sind verlegt, die beiden Becken im Beekebad mit Wasser gefüllt. Am Boden des Schwimmerbeckens zieht der Sauger seine Runden, an der Oberfläche kringelt sich der schwarze Kabelschlauch wie eine träge Schlange.

Aus dem Maschinenraum ruft einer der Mitarbeiter der Fachfirma, die gerade die drei neuen Umwälzpumpen einbauen, nach Schwimmmeister Marcus Hils. Seine Kollegin Franziska Dreyer hat die Gestänge für die Startblöcke auf dem Anhänger. Ganz normale Vorbereitungen für die Schwimmbadsaison? Ja und nein. Die neuen Pumpen waren nicht geplant; die Folgen einer geplatzten Hauptwasserleitung machten eine Investition in Höhe von rund 50 000 Euro erforderlich – Geld, das sich nach Hoffnung der Gemeinde dank ihrer Energieeffizienz in den 20 bis 25 Jahren ihrer Laufzeit zumindest teilweise amortisiert.

Doch die Kosten-Nutzen-Rechnung ist nicht gerade das, was am meisten beschäftigt. Denn obgleich die beiden Mitarbeiter ihre Vorbereitungen bis zum eigentlich ja traditionellen Öffnungstermin am 1. Mai abgeschlossen haben werden und die gesamte Anlage dann betriebsbereit ist, bleiben die Becken abgesehen vom kühlen Nass vorerst leer: Der Saisonstart wird – nicht überraschend – wegen der Corona-Krise verschoben. Gewissheit hierüber hat die Gemeinde jedoch erst seit ein paar Tagen, als am vorletzten Wochenende der Verordnungsentwurf des Landes bestätigt worden war und die Schließung aller Schwimmbäder bis zum 6. Mai vorschreibt.

+ Die Becken sind mit Wasser gefüllt und auch die Startblöcke werden von der Fachangestellten für Bäderbetriebe aus der Winterpause geholt. © Heyne

Für Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) ist es eine Verordnung in einer Reihe von vielen. Angesichts der sich rasch ändernden Gegebenheiten hat sie Verständnis für die „Politik der kleinen Schritte“: „Bund und Land müssen sich erst auf die neue Situation einstellen.“ Konkret bedeutet das aber auch: Wann das Beekebad seine Pforten öffnen kann, bleibt nach wie vor völlig unklar. „Jetzt Spekulationen über einen möglichen Termin anstellen zu wollen, wäre reine Kaffeesatzleserei“, betont die Verwaltungschefin.

+ Wenn es nach Marcus Hils und Franziska Dreyer ginge, könnte der Betrieb pünktlich zum regulären Saisonstart beginnen. © Heyne

So bleibt nicht nur für die Badegäste, sondern auch für die Fachangestellte für Bäderbetriebe und den Schwimmmeister selbst unklar, wie es weitergeht. Kurzarbeit, andere Aufgaben? „Wir haben da schon gewisse Ideen, die wir natürlich zuerst mit den beiden betroffenen Mitarbeitern selbst besprechen werden“, so Dittmer-Scheele. Eines stehe ihren Worten nach jedenfalls fest: „Das Beekebad bleibt grundsätzlich betriebsbereit!“ hey