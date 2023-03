Neue Hurricane-Bandwelle: Kaleo und 17 weitere Acts für das Festival bestätigt

Von: Marvin Köhnken, Lars Warnecke

Jökull Júlíusson kommt mit Kaleo im Juni zum Hurricane Festival 2023. © Mairo Cinquetti/imago

Das Hurricane Festival 2023 wird immer greifbarer. Nun schwappte die dritte Bandwelle über Scheeßel. Ein Headliner ist aber immer noch offen.

Scheeßel – Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Placebo, Peter Fox: Das sind einige der Headliner, die schon für das Hurricane Festival 2023 bekannt sind. Jetzt ist das Line-up so gut wie komplett. Veranstalter FKP Scorpio veröffentlichte am Dienstag weitere 18 Acts, die vom 16. bis 18. Juni in Scheeßel auftreten werden.

Von Rock über Elektropop bis hin zu elektronischer Tanzmusik ist bei der dritten Bandwelle alles dabei. Bei den Neubestätigungen handelt es sich etwa um die isländische Rock-Sensation Kaleo, Two Door Cinema Club, Singer-Songwriter James Bay und die Elektropop-Band CHVRCHES.

Kaleo aus Island spielen Blues-Rock beim Hurricane

Die Musiker von Kaleo stehen bei dieser Bandwelle ganz oben auf der Ankündigung des Hurricane-Veranstalters FKP Scorpio. Von Island auf die großen Bühnen heißt es dort, Kaleo sei eine Band zum Mitsingen. Irgendwo zwischen Alternative- und Blues-Rock. Am Sonntag werden die vier Musiker auf einer der Hurricane-Bühnen stehen.

In Kürze, informiert Scorpio in einer Pressemitteilung, sollen die restlichen Acts bekanntgegeben werden. Mit dabei ist dann auch der finale Headliner, heißt es dort. Im Newsletter an die Hurricane-Fans wurde dann auch noch erklärt, warum der letzte Headliner für 2023 immer noch nicht feststeht. „Natürlich war es unser Ziel, diese richtig gute Rutsche Bands mit dem letzten Headliner zu küren.“

Aber: Leider habe der dafür schon bestätigte Act aber kurzfristig absagen müssen. „Wir haben natürlich mehrere Eisen im Feuer“, heißt es dort weiter. Statt Vollzug beim Line-up vermelden zu können, geht daher ein Dank raus an alle, die ihre Tickets schon gekauft haben: „Ehrlich dankbar sind wir übrigens auch über dein enormes Vertrauen und dafür, dass ihr uns die Tickets wie warme Semmeln aus den Händen reißt.“ Karten für das Hurricane Festival 2023 gibt es unter anderem im Festival-Shop auf der Website des Hurricane.