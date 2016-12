Neue Chance für die Ortsumgehung

Projekt im „vordringlichen Bedarf“

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Die Weichen für eine verkehrliche Entlastung des Beeke-Ortes sind gestellt. Mit dem kürzlich vom Bundestag verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan ( (BVWP) 2030 ist auch die Ortsumgehung Scheeßel offiziell von der Kategorie „weiterer Bedarf“ in den „vordringlichen Bedarf“ aufgerückt – und damit eine Finanzierung sichergestellt. Ohne diese höchste Dringlichkeitsstufe hat so ein Verkehrsprojekt kaum eine Chance, je verwirklicht zu werden.

Fakt ist: Das Verkehrsaufkommen, das sich Tag für Tag über die innerörtliche B 75 schiebt, ist hoch, Scheeßel durch Lärm und Abgase stark belastet. Ein gutes Vierteljahrhundert ist es nun her, dass vom Gemeinderat erstmals nach einer Möglichkeit gesucht worden war, konkrete Abhilfe zu schaffen und das Projekt auf den Weg zu bringen. Denn schon 1992 wurde die Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarf aufgenommen – um irgendwann wieder heraus zu fliegen. Ein immerwährendes Hin und Her, jahrzehntelang ging das so. Scheeßels Politiker aber ließen nicht locker.

Nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs durch das Bundesverkehrsministerium im März, ist die Umgehungsstraße nun wieder dort, wo sich nach Meinung vieler Scheeßeler hingehört. „Ich werde zumindest von Bürgern immer wieder angesprochen, wann sie denn kommt“, sagt Gemeindechefin Käthe Dittmer-Scheele (CDU). Sie sei glücklich, dass es mit Hilfe der heimischen Bundestagsabgeordenten Kathrin Rösel (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) gelungen sei, die Ortsumgehung wieder in den vordringlichen Bedarf zu rücken.

Auch die beiden Bundesparlamentarier reagieren erfreut. „Das ist ein großer Erfolg für unsere Region. Es wird sinnvoll investiert“, so Klingbeil. Und Rösel lässt über ihre Pressestelle wissen: „Die Ausbaumaßnahme muss ebenso der Entlastung der Anwohner dienen und mit bestmöglichem Lärmschutz einhergehen. Es wird unsere Aufgabe sein, darauf im Rahmen der Planungsverfahren der nächsten Jahre genau zu achten.“

Bis zu einer Realisierung könnten tatsächlich noch 15 Jahre vergehen – solange gilt der BVWP jeweils für einen Zeitraum nämlich. Dann erfolgt eine Neubewertung. Abgearbeitet wird der Plan danach, wie viele finanzielle Mittel für den Straßenbau zur Verfügung gestellt werden. Bei der für die Weiterplanung zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr will man sich jedenfalls noch nicht auf einen Baustarttermin festlegen. „Vor dem Hintergrund der noch durchzuführenden umfangreichen Planung und der erforderlichen planungsrechtlichen Absicherung durch ein Planfeststellungsverfahren mit möglichen Klagen, kann ein konkreter Baubeginn nicht genannt werden“, gibt Gisela Schütt, Leiterin des Geschäftsbereichs in Verden, zu verstehen. Immerhin sei die notwendige Linienabstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium, auf deren Grundlage der Vorentwurf erstellt werden kann, bereits erfolgt.

Danach würde die Ortsumgehung Scheeßel zu einem Drittel die bereits fertiggestellte Trasse der L andesstraße 131 Richtung Westervesede nutzen und etwa in Höhe der Einmündung L131 / Küsterkampweg in einem Bogen entlang des Finteler Weges verlaufen und noch deutlich vor Veersebrück auf die bisherige B 75 münden.