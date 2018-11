Scheeßeler Weihnachtsmarkt mit Herz wartet mit überarbeiteten Konzept auf

Scheeßel - Demnächst wird auf dem Adventskranz die erste Kerze entzündet. Traditionell ist der erste Advent auch der Termin für den Scheeßeler Weihnachtsmarkt. Die zweitägige Veranstaltung (Samstag und Sonntag, 1./2. Dezember, jeweils ab 14 Uhr) wird auch in diesem Jahr in bewährter Weise vom Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) ausgerichtet – allerdings haben sich die Verantwortlichen, das rührige Planungsteam um Karsten Lüdemann, Dirk Mittelstädt, Angela Brinkmann, Hauke Hollmann und Michael Urban – redlich Mühe gegeben, dem Ganzen einen frischen Anstrich zu verpassen. Kurzum: Der Weihnachtsmarkt mit Herz, wie er liebevoll genannt wird, wartet mit einem rundum neuen Konzept auf.

Und das fängt schon mit dem Standort an, der stimmungsvoller nicht sein könnte. Vorbei die Zeiten, in denen der Markt mehrere Jahre über am Rande der Kernortmitte ein eher betrübliches Dasein fristete. „Dieses Mal erfolgt die von vielen Besuchern schon lang herbeigesehnte Rückkehr an den einstigen Standort zwischen Kirche und Rathaus – also im Herzen von Scheeßel“, freut sich GVS-Vorsitzende Angelika Dorsch. Die viele Arbeit, die das Orgateam seit März zum Gelingen der Veranstaltung gesteckt habe, sie habe sich jedenfalls allemal gelohnt.

Somit dürfen sich die kleinen und großen Besucher beim Blick auf das Programm in der Tat auf viele Neuheiten, darunter eine Dampflok, einen kleinen Schneeberg als Hingucker und zahlreiche Kunsthandwerker, die ihr Können zur Schau stellen, freuen. Aber natürlich auch auf Altbewährtes. Getreu dem Motto „Beliebte Traditionen wollen auch gepflegt werden“ trägt der Männerchor Scheeßel mit seinen Gästen so auch dieses Mal wieder für weihnachtliche Klänge Sorge. Auch der Scheeßeler Lions-Club ist wieder mit an Bord. Dessen Mitglieder bieten auf dem Vorplatz der St.-Lucas-Kirche einmal mehr besinnlich-fröhliche Aktionen an, während die Elfen, die jungen Herren mit den Zipfelmützen, ihr durstiges Publikum in der schon legendären Schänke in Empfang nehmen – dieses Mal auf dem Rathausvorplatz.

Wem eher der Sinn nach Kaffee, Kuchen und feinsten Torten ist, wird im beheizten Zelt der Landfrauen auf Höhe der Sparkasse fündig, während für den herzhaften Appetit unter anderem die Fleischerei Hollmann und der Baden-Imbiss auf dem Markt vertreten sein werden.

Doch damit noch nicht genug: Auch der Waldorfkindergarten, die Beeke-Löwen, die Jugendfeuerwehr, die Pfadfinder vom Stamm „Weiße Rose“, die Sparkasse und die Volksbank sowie erstmals auch die Scheeßeler Handwerker sind allesamt vertreten, um die Besucher mit ganz individuellen Aktionen in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Nicht zu vergessen die Leseoma, die sich bei der Buchhandlung Lesezeichen auf ihre Zuhörer freut.

Für festliche Dekoration in Form von Tannengrün sorgen die Gärtner Wahlers und Jörs, während vom Kinderkarussell bis hin zur Zuckerwatte auch für die Kleinen wieder jede Menge Traditionelles geboten wird. Daneben, so Dorsch, würden noch viele weitere engagierte „Weihnachtswichtel“ das erste Adventswochenende in der Scheeßeler Kernortmitte zu einem Fest mit Vorfreudegarantie machen.

Zu nennen ist da beispielsweise die Kirchengemeinde. Sie lädt an beiden Tagen ins Scheeßeler Gotteshaus zu mehreren Rudelgesangsaktionen ein (jeweils 15, 16 und 17 Uhr), bei denen die Teilnehmer spontan in der Gemeinschaft weihnachtliche Lieder zum Besten geben. Überhaupt ist die St.-Lucas-Kirche das ganze Wochenende über zur Besichtigung geöffnet, es bleibt Zeit für Gespräche und Kinder können vor Ort etwas Kreatives herstellen.

lw