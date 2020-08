Neuanfang in der Gemeinde

Leon Henken ist der neue Jugenddiakon für Scheeßel, Fintel und Lauenbrück

+ © Henken Leon Henken mag alles, was mit Kunst und Gestaltung zu tun hat. So wundert es nicht, dass auch gerne zum Pinsel greift. © Henken

Scheeßel – In wenigen Wochen ist es soweit, Leon Henken (23) zieht nach Scheeßel und wird dort als neuer Jugenddiakon für die Gemeinden Scheeßel, Fintel und Lauenbrück aktiv werden. „Derzeit wohne ich noch übergangsweise in Ostfriesland“, berichtet der gebürtige „Bremer Stadtmusikant“, wie er sich selber mit einem kleinen Augenzwinkern nennt. Aufgewachsen ist Henken in Ostfriesland. Nach dem ersten Schulabschluss hat er eine Ausbildung zum Sozialassistent und seine Fachhochschulreife absolviert. Anschließend führte ihn sein Weg nach Wuppertal, dort lebte der werdende Jugenddiakon in einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft an der Evangelistenschule Johanneum. Die Schule bildet junge Männer und Frauen zum hauptamtlichen Verkündigungsdienst in der evangelischen Kirche aus und genau diese Ausbildung wollte Henken absolvieren.