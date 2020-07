Nächtliche Rush-Hour am Bullerberg

„Neowise“: Sternenfreunde nutzen Chance auf Kometensichtung

+ © Heyne Spätes Zubettgehen oder frühes Aufstehen, ein dunkles Fleckchen und einen scharfen Blick nach Nordnordost – mehr braucht es nicht für die Sichtung des Kometen Neowise. © Heyne

von Ulla Heyne schließen

Westerholz – Wer dieser Tage, oder besser Nächte auf dem Bullerberg in Westerholz unterwegs ist, der wähnt sich fast wie in einem Drive-In zur besten Verkehrszeit: bis zu einem knappen Dutzend Fahrzeuge sind dort in klaren Nächten versammelt. Und das hat einen guten Grund, zeigt sich momentan doch der als Jahrhundert-Phänomen titulierte Komet „Neowise“ so klar, dass man zu seiner Sichtung noch nicht mal ein Fernglas, geschweige denn ein Teleskop benötigt.