Nachwuchs kegelt mit Schwung um die Wette

SV Lauenbrück lässt Ferienprogramm-Kinder an die Kugeln

+ Insgesamt 17 Kinder versuchten sich beim Kegeln unter der Leitung von Melanie Kambach. Foto: Detlefsen

Lauenbrück – Gut in Schwung – so zeigte sich am Montag der Nachwuchs beim Kegeln in der Lauenbrücker Scheune. Wurde die Aktion in den vergangenen Jahren noch von der örtlichen SPD angeboten, führte diesmal Melanie Kambach die Tradition unter dem Namen „Kegeln mit dem SV Lauenbrück“ fort. Mehr als zehn Jahre hat sie aktiv das Kinderturnen geleitet und ist nun in der Spartenleitung des Sportvereins. „Bei den vergangenen Kinderferienprogrammen waren wir immer dabei. Einmal waren wir mit den Kindern im Wald und mehrere Male schon in der Turnhalle“, so Kambach. „Leider schwindet die Beteiligung immer mehr“.