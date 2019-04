Manfred Reinke: Nachts Busfahrer, tagsüber Autor

Scheeßel – Es gibt Menschen, die segeln „unter dem Radar“. Manfred Reinke, Hobby-Historiker, Segler und beruflich eine Art Chamäleon, ist so einer. Dass er neben etlichen Kurzgeschichten zwei Romane veröffentlicht und den dritten in der Mache hat, hat der 59-Jährige den Kollegen erst spät erzählt: „Man will ja nicht der Exot sein.“

Sich anpassen, sich in neue berufliche Milieus einfügen, das hat den Wahl-Scheeßeler sein Leben lang geprägt. Aufgewachsen im Hamburger Schrebergartengebiet in Bramfeld hinter der U-Bahn, lernte Reinke – der Vater Stuckateur auf dem Bau, Mutter zunächst Hausfrau, später Kinderkrankenschwester-Helferin – zunächst Betonbauer. Nach zwei Jahren bei der Marine wechselte er ins Kaufmännische, wurde Vertriebler. Seinen Betriebswirt machte er in der Abendschule. „Mit Geschäftsführern oder Vorstandsvorsitzenden zu sprechen, das war eine ganz andere Sprache, ein anderer Schlag Menschen.“ Reinke fügte sich ein – und hörte zu, wie schon bei den Geschichten der Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg in Hamburg viel erlebt hatte. Auch im Job öffneten sich ihm die Menschen, „einige Ältere erzählten von ihren Kriegserlebnissen.“ Erlebnisse und Erinnerungen, die der Hobby-Historiker aufsog wie ein Schwamm, genau wie die seiner eigenen Familie – „da waren Regimegegner dabei, ebenso welche, die den Nazis zugetan waren.“

Irgendwann war der Schwamm voll, „die Geschichten mussten raus, wollten aufgeschrieben werden.“ Erst bei der Reise zur Silberhochzeit mit Ehefrau Heike, heute „insgeheim meine Lektorin, auch wenn sie das nicht gern hört“, fand der Vertriebler, inzwischen als nationaler Vertriebsleiter in der Lebensmittelbranche, oft die ganze Woche unterwegs, die Muße. Trotzdem sollte sein erster historischer Roman, die Geschichte der Freundschaft dreier Jungen in den 1930er Jahren, ganze acht Jahre bis zur Veröffentlichung brauchen: „Es ist nicht so, dass ich den Hintern nicht hochgekriegt hätte – es fehlte schlicht und einfach die Zeit.“

Irgendwann, da war der Familienvater um die 50, sattelte Reinke beruflich erneut um: „Ich wollte mal sehen, wie Scheeßel bei Tag aussieht“, sagt er schmunzelnd, „Haus, Boot, Familie mit Kindern und Enkeln – erreicht hatte ich ja schon alles.“ Wieder einen Zufall geschuldet, wurde er Busfahrer in Hamburg. „Da wusste ich erstmal gar nicht, wie ich mit den Leuten reden soll – wie auf dem Bau oder im Vertrieb?“ Schließlich sprach er „wie mir der Schnabel gewachsen ist“.

Wanderer zwischen den Welten

Ein Wanderer zwischen den Welten? „Das klingt etwas hochtrabend, aber im Kern ist es wohl so“, meint der schreibende Busfahrer. Denn dank einer Planstelle für Abend- und Nachtfahrten kann der Wahl-Scheeßeler nun vormittags seine Kreativität ausleben. So erblickte Ende 2018 die Fortsetzung der drei ungleichen Freunde unter dem Titel „Das Leben geht weiter“ das Licht der Buchseiten und der E-Book-Welt.

Einen Verlag hat er bisher nicht gefunden: „Da hätte man sämtliche Urheberrechte abgeben müssen.“ Das wollte der Mann, der gern akribisch vorgeht und alles unter Kontrolle behält, auf keinen Fall. So entstand auch die Fortsetzung zu „Es war einmal in Hamburg“ im Eigenverlag. Rund hundert Leser hat er bislang gefunden, eine Buchhandlung in Melle – wieder ein Zufall und das Mitmischen eines Segelfreundes – gab ihm positive Rückmeldungen, ebenso wie einige Rezensionen auf Amazon. „Wenn man sich später mit einem Manuskript bei einem Verlag vorstellt, kann das nur von Vorteil sein“, so sein Kalkül.

Denn: dass es weitergeht mit dem Schreiben, steht für Reinke fest. Dabei halten sich die Zeiten, in denen die Kreativität nur so aus ihm heraussprudelt, und andere, wo er sich der Entwicklung der Kapitel und der Recherche widmet, die Waage. Auch wenn die Charaktere und Handlungen, in die auch die Erzählungen von Zeitzeugen einfließen, frei erfunden sind: Historische Korrektheit ist schon angesagt. „Dafür gibt es ja Wikipedia“, auch loggt er sich in die Bibliotheken von Landesmuseen ein oder zieht die vom Onkel geerbte Chronik zurate.

In heimischen Gefilden, gut zu recherchieren

Sind seine ersten beiden Romane, die die Freundschaft zwischen zwei Arbeiterkindern mit einem Jungen aus wohlhabenderen Verhältnissen ab den 1930er Jahren thematisiert, vor allem im vertrauten Hamburger Umfeld angesiedelt, so wagt er sich mit seinem dritten Werk, das in der Mache ist, nach Dänemark zu Zeiten des deutsch-dänischen Krieges vor: „Mit der Familiensaga um einen preußischen Soldaten in Sonderburg, dessen Schneiderfamilie auf Wanderschaft geht, bin ich gerade im Zweiten Weltkrieg angekommen. Auch hier heißt es wie in heimischen Gefilden, gut zu recherchieren: „Ich lasse ihn gerade über die Süderelbbrücken nach Hamburg zurückkehren – aber gab es die damals überhaupt schon?“ Aus seinen Rechercheergebnissen, nämlich, dass damals nur zwei Dampfschiffe verkehrten, spinnen sich schon wieder neue Geschichten.

Einmal von der Schriftstellerei leben zu können, wäre für den Autodidakten ein schöner Traum. Allerdings ist Reinke realistisch genug zu wissen, dass der Weg dorthin einer der kleinen Schritte ist. „Mal eine Lesung zu halten, wäre schon schön“.

