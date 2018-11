Mutter Courage und „Fakeroom“

Scheeßel - Der 9. November – ein geschichtsträchtiger Tag: 1888 Ende der Monarchie, 1918 Ende des Ersten Weltkriegs, Putschversuch Hitlers 1923, die Novemberpogrome 1938. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag seine Ansprache im Bundestag hielt, hatte Schulleiter Christian Birnbaum seine Rede vor dem Jahrgang der neunten Klassen gerade beendet. Eindrücklich hatte der Geschichtslehrer den Jugendlichen in einem „Parforceritt durch die deutsche Geschichte“ die historischen Hintergründe der Revolution verdeutlicht. Wie den 20 000 Toten am ersten Tag des Ersten Weltkriegs, von Soldaten, die in den Krieg zogen im festen Glauben, Weihnachten wieder zuhause zu sein, von den Massenvernichtungswaffen, die zum ersten Mal eingesetzt wurden, von den geopolitischen Auswirkungen auf die ganze Welt.

Passend zum Curriculum der Neuntklässler, in dem der Erste Weltkrieg Thema ist, entließ er sie in einen fächerübergreifenden Projekttag. Während Lehrer John Cramer in einem Raum die Arbeit des infolge des Ersten Weltkrieges gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorstellte, wurde nebenan auf Englisch diskutiert: Wie wurde der Krieg aus Sicht der Briten wahrgenommen? Wieder andere Schüler beschäftigten sich mit der künstlerischen Umsetzung des Tagesthemas, erstellten Collagen. Zwei aus zehn Workshops durfte jeder Schüler sich aussuchen. „Fakeroom: Deutschland gewinnt den Krieg“ gehörte – vielleicht auch wegen seines reißerischen Titels – zu den beliebtesten. An unterschiedlichen Stationen gingen die 14- bis 15-Jährigen der Frage nach, was wäre, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte. „Kontrafaktische Geschichte“ nennt sich dieser neue didaktische Ansatz. „Es ist gut, mal andersrum zu denken – man versteht einiges besser“, ist der betreuende Lehrer Karsten Frick überzeugt, „man muss bloß aufpassen, dass sich dieses Gedankenspiel nicht als real bei den Schülern einprägt – 100 Jahre sind für sie weit weg“.

Mit ihrem Workshop „Kriegsgewinner“ knüpfte Gisela Heyber an die Lektüre von Brechts „Mutter Courage“ im Deutschunterricht an. „Die Frage ,Wer verdient am Krieg?‘ stellt sich bei allen Kriegen“, so die Deutsch- und Theaterlehrerin. In ihrer selbst erstellten szenischen Collage kommen neben Mutter Courage – ein Kopftuch reicht als Requisite, um eine Schülerin zu verwandeln – die Mitglieder der Familie Krupp zu Wort, deren Konzern mit der „Dicken Berta“ und Zwangsarbeitern am Krieg verdiente. In einer Stellprobe spielten die Schüler die Szenen, „da bleibt was auf andere Weise hängen“, so Heyber überzeugt. Das bestätigten auch einige Schülerinnen: „Auf diese Art prägen sich Dinge besser ein“, meinte Annalisa Santen.

Auch Mette-Marie Hess und Insa Gerken begrüßen die andere Form des Unterrichts: „Er ist informativ und man kann sich selbst etwas erarbeiten.“ Am Ende wurden die Ergebnisse des Vormittags in großer Runde vorgestellt – diejenigen, die beim Theaterworkshop Blut geleckt hatten, machen weiter – die schauspielerische Präsentation soll in nächster Zeit zu einem passenden Anlass erfolgen, hofft Heyber. J hey