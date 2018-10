Mutig und freimütig

Frühstückstreff-Teilnehmer berichten im „Abendz“-Gottesdienst über ihre psychischen Erkrankungen

+ Der etwas andere Gottesdienst wurde von Angela Hesse vom Diakonischen Werk Rotenburg sowie Klaus-Peter Haubrich (l.) und Rainer Bösche als Betroffenen gestaltet. - Foto: Heyne

Scheeßel - Für außergewöhnliche Formen und Inhalte steht die Gottesdienst-Reihe „Abendz“, die von der Kirchengemeinde Scheeßel vor einiger Zeit ins Leben gerufen wurde. Aufgelegt, um frischen Wind in die „Godis“ am Sonntagabend zu bringen, werden hier immer wieder Themen aufgegriffen, wie sie in den üblichen Gottesdiensten nicht zu finden sind. So auch am vergangenen Sonntag. Das Motto: „Unerhört – sind wir nicht alle ein bisschen bluna?“ – eine Anspielung, so Angela Hesse, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Rotenburg, auf eine skurrile Werbekampagne der 90er-Jahre. Über die dort gezeigten „Verrückten“ machten sich die Spots keineswegs lustig: „Es wurde einfach nur ein Tabu aufgegriffen.“