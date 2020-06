Muss Liebe schön sein

Scheeßel – Kennen- und im besten Fall liebenlernen – das funktioniert in Zeiten von Dating-Apps und Online-Partnerbörsen recht einfach. Wer möchte schon gerne allein durchs Leben gehen? Ein paar Klicks – und wer weiß: Vielleicht funkt es ja. Auch Anita Schmidt und Jan-Niklas Besel aus Scheeßel haben sich kennen- und liebengelernt – auf dem Hurricane-Festival, nicht via App. Auf den Tag genau zehn Jahre ist das nun her. Darum steht das junge Paar heute auch wieder dort, wo ihr gemeinsames Glück begann: auf dem Eichenring, der legendären Sandrennbahn des MSC.

Mit Jens Poltrok (39) und seiner Frau Janina (35) sind die beiden Turteltäubchen in bester Gesellschaft. Auch sie, beide wohnen in Jeersdorf, haben sich im Festivaltrubel gefunden. 2009 war das, bei Rock am Ring in der Eifel. Richtig gefunkt habe es dann zwei Wochen später beim Wiedersehen auf dem Eichenring. Geheiratet wurde drei Jahre später standesgemäß, na klar, am Hurricane-Wochenende in Scheeßel. Und mittlerweile kündigt sich im Hause Poltrok gleich doppelter Nachwuchs an. In gut vier Wochen sollen ihre Zwillinge das Licht der Welt erblicken. Warum sie als Geburtstermin nicht ganz bewusst auf das Festivalwochenende, das bekanntlich nun ja ausfallen muss, „hingearbeitet“ hätten? Jens Poltrok, der als Erzieher im Sottrumer Wiestekindergarten arbeitet, lacht: „Wir wollten zwar unbedingt ein Sommerkind, Hochzeitstag, Geburtstag und Hurricane – das wäre dann aber dann doch zu viel des Guten gewesen.“ Dass es nun gleich zwei Sommerkinder werden, das sei natürlich nicht so geplant gewesen. Den Namen der Mädchen wollen die künftigen Eltern noch nicht preisgeben – nur so viel ist Janina Poltrok zu entlocken: „Bei uns heißen die Zwei momentan noch Bubbles und Beuli.“ Spricht‘s und streicht sich mit der Hand über den dicken Babybauch. „Die brauchen eben ein bisschen mehr Platz.“

Obwohl das Hurricane das Bindeglied der beiden Pärchen ist, könnten ihre Geschichten, die sie an diesem lauen Sommerabend im Schatten des Ring-Turmes erzählen, wahrlich nicht unterschiedlicher sein. „Dass wir einmal heiraten werden, stand eigentlich schon nach vier Monaten fest, seitdem es auf dem Hurricane, wo wir uns wiedertrafen, so richtig zwischen uns gefunkt hatte“, erinnert sich Jens Poltrok. Dabei sollte es aber keine Hochzeit im klassischen Sinne – etwa mit großer Kutsche und Tauben – sein. „Wir dachten, es wäre doch cool, mit Freunden auf dem Hurricane zu feiern – das passt zu uns als Festivalfans ja auch ganz gut“, erzählt Janina, die gebürtig aus Lütjensee bei Hamburg kommt und in der Hansestadt theoretische Mathematik auf Diplom studiert hat.

Bis es so weit war, sollten aber noch drei Jahre Fernbeziehung und mehrere Heiratsanträge ins Land gehen. Warum einer nicht reichte: „Janina wollte keinen teuren Verlobungsring, da der ja eh nicht für immer getragen werden würde – also habe ich aus einem Ein-Euro-Shop gleich mehrere Ringe aus Plastik besorgt, mit denen ich bis zur Hochzeit immer mal wieder vor ihr auf die Knie gegangen bin, sobald der alte Ring kaputtgebrochen war.“

2012, beide lebten seinerzeit noch immer in getrennten Wohnungen, machten die Zwei ernst. Geheiratet wurde freitags auf dem Meyerhof, anschließend ging es mit Sack und Pack sowie 40 Freunden in feinstem Zwirn rüber zum Festival. „Andere haben einen DJ auf ihrer Feier, wir hatten damals gleich mehrere hochkarätige Live-Bands“, so der Ehemann schmunzelnd. Mit vier Pavillons, zwei Zelten sowie angemessen viel Bier und Schnaps hatte es sich die illustre Gesellschaft auf dem Campingplatz gemütlich gemacht. Und die Braut, im weißen Kleid und mit langer Schleppe, stach unter allen anderen Besuchern trotz knallbunter Kostümierungen natürlich besonders heraus. „Jeder wollte uns beglückwünschen oder ein Foto von uns machen“, erinnert sich Janina Poltrok, die inzwischen zu ihrem Mann nach Jeersdorf gezogen ist. Ihr Gang zur nächsten Dixi-Toilette habe da auch schon mal gut und gerne eine Stunde gedauert. Das Kleid habe sie jedenfalls das komplette Festivalwochenende über getragen – später dann aber knielang, einer ausgeklügelten Klettfunktion sei Dank. „Ehrlich gesagt war es mir nachher schon ein bisschen peinlich, das arg schmutzige Teil nach drei Tagen Hurricane in die Reinigung zu bringen – es ist aber wieder sauber geworden.“

Dass das Hurricane in diesem Jahr pausiert, sei für sie, die leidenschaftlichen Festivalwiedergänger, dann irgendwie auch eine glückliche Fügung. „Man weiß ja nie, ob die Fruchtblase nicht schon früher platzt“, meint Jens Poltrok, der eh aus Rücksicht zu seiner hochschwangeren Frau vorsichtshalber daheim geblieben wäre. „Es wäre seit 1997 auch das erste Mal gewesen, dass ich das Festival hätte ausfallen lassen.“ Nächstes Jahr wolle er aber wiederkommen. Und irgendwann, in ferner Zukunft, das ist gewiss, gemeinsam mit den Zwillingen. So wie Väter das hin und wieder tun.

Vom Elternsein sind Anita Schmidt (27) und ihr gleichaltriger Freund Jan-Niklas Besel noch ein ganzes Stück entfernt – sagen sie jedenfalls. Beide studieren sie in Oldenburg – beide auf Lehramt. Im Beeke-Ort sind sie aufgewachsen, besuchten dort aber unterschiedliche Schulen. Seit zehn Jahren sind sie ein Paar. „Ein echtes Scheeßeler Hurricane-Paar“, korrigiert Besel. Er findet, dass die Beziehung in jeder Hinsicht etwas Besonderes sei. „Wir waren damals ja erst 17, als wir uns kennenlernten.“ Schon bei einem Discobesuch sei man sich über den Weg gelaufen. Über eine gemeinsame Freundin sei man sich dann auf dem Festival nähergekommen – bei Gesprächen auf dem Wall über Gott und die Welt, mit kühlem Limonenbier und viel zu harten Haribostangen. „Es war relativ schnell klar, dass ich hin und weg von Anita bin“, sinniert der 27-Jährige über die Anfänge ihrer innigen Beziehung, die ihm heute wie aus einem romantischen Film vorkäme. Für sie sei es damals auch der allererste Kuss gewesen, erinnert sich Schmidt. Nach drei Festivaltagen, an denen die Bands überhaupt keine Rolle mehr für sie gespielt hätten, wie das Paar erzählt, sei es um sie dann relativ schnell geschehen. „Wir waren noch so jung und sind miteinander älter geworden“, sagt Anita Schmidt. Ob bei ihnen irgendwann die Hochzeitsglocken läuten werden? „Natürlich reden wir über das Heiraten“, meint Besel. „Als Studenten haben wir aber noch nicht das nötige Geld für eine Hochzeitsfeier zusammen.“ Die, versichern sie, werde dann aber eher klassisch und nicht am Eichenring zelebriert.

Am Ende des Abends am Fuße des Turms gehen beide Paare wieder getrennte Wege. Man wünscht sich alles Gute, auch mit Blick auf die anstehende Geburt. Und man gelobt, sich wiederzusehen. Spätestens 2021, am vorletzten Juni-Wochenende, wenn der Eichenring ihnen nicht mehr alleine gehört.

+ Verknallt wie am ersten Festivaltag: Schmidt und Besel feiern den zehnten Jahrestag ihrer Beziehung. © -