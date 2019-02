Hut ab vor musikalischen Multitalenten

Zollhausboys beschäftigen sich mit alter und neuer Heimat

+ Mit eindrucksvollem Ausdruckstanz zeichnete Azad Kour (v.l.), musikalisch begleitet von Pago Balke, Gerhardt Stengert und Shvan Sheiko die Geschichte der Bombenangriffe auf Aleppo, seiner Flucht und des Ankommens nach.

Scheeßel - Konzert, Kabarett, Lesung, Performance? Was die Zollhausboys am Freitagabend auf der Bühne des Scheeßeler Hofs genau machen würden, hatten nicht mal die Organisatoren der örtlichen Kulturinitiative „KIS“ in Kooperation mit der Scheeßeler Flüchtlingshilfe im Vorfeld zu sagen vermocht. Das Interesse an der Aufarbeitung des Themas Flucht und Ankommen aus der Sicht von vier syrischen Flüchtlingen, ergänzt und angeleitet durch zwei „Bio-Bürger“, den Bremer Schauspieler und Regisseur Pago Balke und Gerhard Stengert als musikalisches Mastermind an Marimba und mehr, war indessen groß: mehr als 200 Besucher erlebten im nahezu ausverkauften Saal die sehr persönliche Annäherung an das Thema mit ganz unterschiedlichen Stilmitteln.