Musikalische Weihnachtswellness

Scheeßel – Da hatte sich der Frauenchor am frühen Sonntagabend einiges vorgenommen, jedenfalls Anja Schürmann zufolge. „Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, hatte die Moderatorin des „Weihnachtsgesangs“ zum dritten Advent versprochen, und bei der Ankündigung der Gäste vom Männerchor ein „Weihnachtstherapieprogramm“ in Aussicht gestellt. „Denn tiefe Frequenzen gehen nicht nur ins Ohr.“ Zumindest mit der Tiefenwirkung sollte Schürmann recht behalten: die Bässe bei Klassikern wie „Maria durch ein Dornwald ging“ sorgten tatsächlich für wohlige Momente.

Dabei hatte Volkmar Hank, der Leiter des Männerchors, nach dem ersten Set der Gastgeberinnen, darunter ein schon ob seiner Länge forderndes Medley „Swinging Christmas“ mit Elementen wie „Fröhliche Weihnacht überall“ und „We wish you a merry Christmas“ nach eigenem Bekunden „schon Angst gehabt, ihr lasst uns gar keine Weihnachtslieder mehr übrig“.

Eine Angst, die sich als unbegründet erweisen sollte, schöpften die Damen in Gelb-Schwarz unter Leitung von Svetlana Korytko doch ausgiebig aus dem Fundus unbekannterer deutschsprachiger Weihnachtslieder. Mal besinnlich, mal fröhlich oder feierlich ließen beide Chöre abwechselnd musikalisch Engel erscheinen, Schnee rieseln, Glocken läuten und Hirten frohlocken. Eindrucksvoll, wie die gut zwei Dutzend männlichen Sänger in ihrem Weihnachtsmedley mit feinem Pianissimo die Stille des Weihnachtsfestes greifbar machten. Dabei erwiesen sich die solistischen Beiträge von vier jungen Pianisten ebenso als Bereicherung wie die Klavierbegleitung von Irena Paleny, „ohne die unsere Konzerte gar nicht denkbar wären“, wie die Frauenchor-Vorsitzende Beate Junker in ihrer Begrüßung betonte.

Der Höhepunkt der eineinhalbstündigen unterhaltsamen „Wellnesstour“ durch die musikalische Weihnachtsliteratur waren unbestreitbar die gemeinsamen Vorträge aller an die 60 Beteiligten mit einer Klangfülle, wohltuend wie ein Aufguss oder eine Massage.

Die laut Schürmann selbsterlegte Aufgabe, „Lichterglanz und Glockengeläut für die Köpfe der Zuhörer zu bringen“ – sie wurde mit Bravour erfüllt.