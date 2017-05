„Musik macht alle gleich“

Interview mit Bobby Meyer und Reinhard „Luffy“ Lüdemann

+ © Klein Bobby Meyer (r.) und Reinhard „Luffy“ Lüdemann haben mit ihren Musikabenden „Talking about my Generation“ nicht nur bei der älteren Generation längst Kultstatus erreicht. Was treibt die beiden? Die Kreiszeitung hat nachgefragt. © Klein

Scheeßel/Rotenburg - Von Manfred Klein. Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, Bob Dylan – Weltstars der Musikszene früher Jahrzehnte bis heute sind ihr Thema: Seit über zwei Jahren berichten „Bobby & Luffy“ in ihrer Musikshow „Talking about my Generation“ vor einer wachsenden Schar von Musikfreunden über die Weltstars der Rock- und Popgeschichte. Bobby Meyer (59) und Reinhard „Luffy“ Lüdemann (59) haben nach nunmehr sechs Auftritten – im „Alten Bahnhof“ in Scheeßel, im Kulturhaus in Schneverdingen und im Auditorium der Volkshochschule in Rotenburg – längst Kultstatus erreicht. Wir haben den beiden mal auf den musikalischen Zahn gefühlt.