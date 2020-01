Muntere Kontaktpflege

Scheeßel - Von Lars Warnecke (text) Und Ulla Heyne (fotos). Im Saal schwirrte es von Menschen und Stimmen. Die „gute Stube“ im Scheeßeler Hof war am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der Gemeinde wieder einmal zum Bersten voll. Rund 230 Gäste waren dem Ruf zum gemütlichen Beisammensein bei Sekt, Saft und Frischgezapftem gefolgt. Bis draußen vor dem Eingang standen die Besucher Schlange, um Gastgeberin Käthe Dittmer-Scheele und dem Ratsvorsitzenden Reinhard Frick die Hand zu schütteln und beste Wünsche für das gar nicht mehr ganz so neue Jahr zu überbringen. „Hallo, wie geht’s? Schön Sie zu sehen“ – die Bürgermeisterin wechselte freundliche Worte mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Bundeswehr, Feuerwehr, Vereinen und ganz normalen Bürgern.

Bei ihrer Ansprache ließ die Verwaltungschefin die Vergangenheit ruhen. „Zurückblicken möchte ich heute nicht mehr, das ist wirklich schon vorbei“, wandte sie sich an ihr Publikum. Stattdessen kam Dittmer-Scheele auf jene Projekte zu sprechen, die die Verwaltung und politische Gemeinde planungsmäßig beschäftigen würden. „Wie letztes Jahr angekündigt, sind wir inzwischen mittendrin in der Sanierung und Erweiterung des Rathauses.“ Das Arbeiten für die Verwaltungsmitarbeiter – alle hätten sich in Übergangsquartieren eingerichtet – gestalte sich nun zwar etwas komplizierter, sei aber machbar. „Was den Zeitpunkt der Fertigestellung betrifft, tue ich mich etwas schwer, darüber etwas zu sagen, da es ein Eingriff in alte Bausubstanz ist und ein Gewerk in das andere passen muss.“ Man wisse ja auch, was im Baugewerbe los sei. „Nichtsdestotrotz peilen wir für uns an, zum Jahresende wieder reingehen zu können.“

Planerisch werde man mit den neuen Feuerwehrhäusern in Westerholz und Ostervesede starten. Ebenso seien weitere Schritte in der Durchführung hinsichtlich der Gestaltung des Knotenpunktes L130/Fuhrenkamp/Vareler Weg vorgesehen. „Es ist ja ein Thema, das sehr viel diskutiert wird – ich möchte aber sagen, dass diese Kreuzung ausgebaut werden muss.“ So bleiben, wie er ist – mit einer Bedarfsampel – könne der Bereich jedenfalls nicht. „Wir haben 19 fast erschlossene Baugrundstücke dort, die wir sonst nicht in den Betrieb und Verkauf geben können.“ Mit den Stimmen von CDU, SPD/UGS, der Gruppe 57 und ihrer selbst habe sich der Gemeinderat mehrheitlich für eine ampelgeregelte Kreuzung mit Abbiegerspuren entschieden, um so die Sicherheit der vielen Schülerverkehre vor Ort gewährleisten zu können. „Leider bedeutet es, dass Bäume weichen müssen, die wir dann in etwa der dreifachen Menge zu ersetzen haben.“ “

Als recht kompliziert gestalte sich das Thema Bauleitplanung – vor allem in den Dörfern. „Da kann man auch schon mal verzweifeln, wir werden aber hartnäckig weiter daran arbeiten, dass wir da auch tatsächlich zu Ergebnissen kommen.“ Eine erhebliche Kraftanstrengung sei es ebenso, sämtliche Stellen in den gemeindlichen Kitas besetzen zu können. „Mit diesem Problem stehen wir aber nicht alleine dar.“

Eine Frage, die man ihr immer wieder stellen würde, sei die, ob der Combi-Markt überhaupt noch kommen würde. „Ja, wie mir die Bünting-Gruppe bestätigt hat, hält sie an ihrem Bauvorhaben fest und hat inzwischen auch eine Abrissgenehmigung für die vorhandenen Gebäude bekommen.“ Allerdings habe der Landkreis noch immer keine Baugenehmigung erteilt. „Schauen wir mal, vielleicht können wir nächstes Jahr da schon mehr sehen.“

Nach dem offiziellen Teil, bei dem Udo Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbands Rotenburg (Tourow) in einem Vortrag die hiesigen Nordpfade vorstellte, wurde im Saal in kleinen Gruppen munter geplaudert. Oberstabsfeldwebel Mike Meyer vom 3. Versorgungsbataillon 141 sah man in angeregter Unterhaltung mit Christian Birnbaum, dem Leiter der Eichenschule. Landrat Hermann Luttmann plauschte mit dem Heimatvereinsvorsitzenden Uwe Wahlers. Und auch Polizeichef Michael Renken und die VDK-Vorsitzende Elke Twesten hatten sich unter die illustre Gästeschar gemischt. Ein für alle gelungener Abend – auch wenn der Griff der Bürgermeisterin zum Sektglas beim obligatorischen Anstoßen zunächst ins Leere ging. Beherzt sprang Stefan Behrens, ihr allgemeiner Stellvertreter, ein, um es nachzureichen. Und dann hieß es tatsächlich: „Zum Wohl!“