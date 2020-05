Mord im Jahrestakt

Westeresch – In der kleinen beschaulichen Straße hinter dem Tennisplatz und kurz vor den Feldern von Westeresch wohnt nicht nur die dreiköpfige Familie Krause, sondern auch eine ganze Reihe anderer Gestalten, allen voran Staller und Bommel – allerdings vorwiegend im Kopf des Krimiautoren Chris Krause, oder höchstens noch in seinem Arbeitszimmer auf dem PC.

Acht Jahre und ebenso viele Bücher sind vergangen, seit der ehemalige TV-Drehbuchschreiber und Kneipenwirt 2012 sein mörderisches Erstlingswerk rund um den findigen Reporter und Ermittler veröffentlichte. Einiges hat sich geändert: Ein Konzept macht sich der Vielschreiber schon längst nicht mehr – die Strukturen sitzen, er lässt es fließen. „Da halte ich es mit Steven King – seit ich in seiner Autobiografie gelesen habe, dass er es genauso macht, hat mich das noch mehr bestärkt.“

Und es hat sich eine Art Schreibroutine entwickelt: Am Tag nach Neujahr fängt er mit dem nächsten Fall des kauzigen Duos an; „Zwölf Seiten pro Woche sind die Vorgabe.“ Das Schreiben sei schon Arbeit, „so ein Buch entsteht nicht mal eben nach Feierabend“, allerdings eine, die er sich ausgesucht hat. Seine Krimis thematisieren Bandenkriege, Okkultismus oder Erbschleicher. Meist sind sie in Hamburg und Umland angesiedelt, gelegentliche Ausflüge nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder die Heide eingeschlossen. „Wenn ich die Wahl habe, beziehe ich mich auf das, was ich kenne – für Recherche bin ich zu faul“, sagt der hochgewachsene Mann mit dem Mecki-Schnitt lachend. Kein Zufall, dass das Szenario auf Teneriffa in Band 7 dem Urlaubshotel ähnelt. Gern bedient er sich realer Themen, die er in einen anderen Zusammenhang stellt, wie auch im neunten Band, der gerade in der Mache ist. Der beginnt mit einem Mord auf der Reeperbahn – ein Bandenboss wird im Bentley vom Motorrad aus erschossen, „die Älteren erinnern sich“, so Krause schmunzelnd. Angst, irgendwann keine Ideen mehr zu haben, hat er nicht: „Ich habe in meinem Leben schon viele interessante Sachen machen dürfen, Langeweile hatte ich nie. Dann kommt eben was anderes.“ Zwischenzeitlich habe er gedacht, „die Geschichte sei vielleicht nach zwei Bänden auserzählt.“ Weit gefehlt – der Mikrokosmos um den Ermittler, seine Freundin, Tochter und seinen Freund und ermittlerischen Sparringspartner „Bommel“ entwickelt sich immer weiter.

„Aus meiner langjährigen Erfahrung beim Fernsehen weiß ich, dass die Hauptprotagonisten mal eine persönliche Krise erleben oder dran glauben müssen.“ Eins seiner geistigen Kinder literarisch um die Ecke zu bringen, hat der 58-Jährige dann aber doch noch nie fertig gebracht, „obwohl der Handwerker in mir weiß, dass es nötig wäre“ – „sie liegen mir einfach zu sehr am Herzen“. Das geht wohl auch vielen seiner Leser so – gerade jetzt, wo viele Leute mehr Zeit zum Lesen haben, habe er vermehrt Nachfragen bekommen, wann denn der neunte Band fertig sei: „Schreib schneller“ war Kommentar einer Frau, die ihrem Mann zunächst Band 1 bis 3 geschenkt und schon nach wenigen Wochen 5 bis 8 nachbestellt hatte.

Überhaupt ist Krause – ebenso wie seinem Vorbild Steven King – der Kontakt zu seinen Lesern und deren Rückmeldungen wichtig. „Wenn du neun Monate eine Art autistische Beziehung zum PC pflegst, willst du auch wissen, wie es ankommt“, sagt einer, der spätestens alle zwei Bände eine neue Tastatur benötigt. Dabei kommt es mitunter auch zu skurrilen Begegnungen. Eine Frau habe ihren Namen in einer der Internet-Rezensionen gelesen und gefragt: „Bin ich eine von den Guten?“ „Nein, von den Toten – Sie sterben auf Seite drei, aber Sie hatten vorher ein schönes Leben - und außerdem sehen Sie sehr dekorativ aus, als Sie gefunden werden“, so seine Replik. Die Dame habe es mit Humor genommen.

Auch, wenn der große wirtschaftliche Erfolg noch aussteht – derzeit halten sich die Verkaufszahlen konstant im vierstelligen Bereich – und Krause dem großen Durchbruch nicht abgeneigt wäre: Wichtiger als reich zu werden, ist ihm die Anerkennung seiner Leser: „Wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass die Menschen Freude am Lesen meiner Bücher haben, bereichert mich das.“

In einem Zuschauer-Ranking der besten Krimis bei „Lovely Books“ landete er auf einer Shortlist mit Branchengrößen wie Adler-Ohlsen oder Fitzek – eine Ehre für den Westerescher. Die Vermutung, dass auf dem Land nichts Krimitaugliches passiere, weist er entschieden von sich: „Haben Sie eine Ahnung!“ Ob es auch weiterhin immer Morde sein müssen? Eine Steilvorlage für den typischen Krause-Humor: „360 Seiten spannend über den Enkeltrick zu schreiben, ist mir nicht vergönnt!“ hey

Die Serie

Mit dieser Serie werfen wir einen Blick auf die zahlreichen Autoren im Landkreis Rotenburg. Von wem haben wir schon lange nichts gehört? Wer hat den nächsten Bestseller in Arbeit? Und was machen aufstrebende, Vollzeit- und Hobbyautoren? Wir fragen nach.