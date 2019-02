Rat möchte alle drei Optionen prüfen

Gremium entscheidet über Beschlussvorschlag zum Raum für die Dorfjugend

+ Die Dorfjugend Westerholz braucht einen neuen Standort. Foto: Witte

Scheeßel - VON FARINA WITTE. War die Diskussion um das Domizil der Dorfjugend Westerholz im Feuerwehrausschuss Anfang des Monats noch sehr intensiv, ist der Scheeßeler Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend zügig zu einer Entscheidung gekommen. Wie es sich auch schon in der Fachausschusssitzung ergeben hat, möchte man in Scheeßel nicht nur die Planung eines Anbaus für die Jugend am neuen Feuerwehrhaus prüfen, sondern auch die beiden Alternativen nicht aus den Augen verlieren. Denn die Dorfjugend könnte auch am Sporthaus des TuS oder am alten Feuerwehrhaus unterkommen.