Modellflugverein Ikarus Ostervesede: Ein Hobby zum Abheben

Wer mit dem Hobby Modellfiegen liebäugelt: Die ersten Flugversuche können mit vereinseigenen Flugzeugen gemacht werden. Wer am Ball bleibt, freut sich aber über seine eigenen. © privat

„Leicht fliegt sich leicht“, nach diesem Motto geht es auf dem Flugplatz zwischen Ostervesede und Lünzen schnell mal in die Luft.

Ostervesede – Kurz hinter Ostervesede auf der Straße Richtung Lünzen einmal links abbiegen und nach wenigen Metern tut sich eine überraschende Welt auf: Ein meterhoch umzäunter Rasen, der so gepflegt wie auf einem Golfplatz ist. In dieser Idylle fliegen aber keine kleinen Bälle, sondern Modellflugzeuge. Das 8 000 Quadratmeter große Gelände ist die Heimat des Modellflugvereins Ikarus Ostervesede.

„Es ist wunderschön und ruhig hier“, sagt Kai Christoph Rotermund, der Vorsitzende. Fast wie auf Bestellung rennt ein Hase quer über den Platz. Ein Schwarm Spatzen kreist im Tiefflug über der Start- und Landebahn. Wer bei Modellflug an lärmende, kleine Kisten denkt, wird von Rotermund und seinem Stellvertreter Rene Schlüter eines Besseren belehrt: „95 Prozent der Modelle werden elektrisch betrieben“, so Rotermund. Der Strom kommt von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Klubhauses.

Aus dem holen die beiden Modellbauer und Piloten vier Flugzeuge. „Ein perfektes Einsteigermodell“, sagt Schlüter über eine Maschine, das sich fast so anfühlt, als sei sie aus Styropor. „Leicht fliegt sich auch leicht“, erklärt der Zweite Vorsitzende dieses Modell.

Vom Fliegen mit Modellflugzeugen begeistert: Rene Schlüter (r.) und Kai Christoph Rotermund führen denVerein. © tk

Das Hobby fasziniert

Seine Karriere als Modellbauer ist exemplarisch für Menschen, die sich diesem Hobby verschrieben haben: Angefangen habe alles mit einem Flugzeug vom Flohmarkt, das ihm seine Eltern gekauft hatten. „Seitdem bin ich infiziert“, sagt Schlüter. Jeder Pfennig Taschengeld sei in das Hobby geflossen.

Er ist seit Kindertagen ein begeisterter Modellbauer. „Das Glücksgefühl, wenn etwas nach langer Arbeitszeit hundertprozentig funktioniert, ist unbeschreiblich.“ Allerdings hat der Hobbypilot auch schon das Gegenteil erlebt: Absturz nach monatelanger Tüftelei. „Dann ist es gut, dass wir hier im Verein nicht allein sind.“ Frust werde genauso geteilt wie die großen Glücksmomente. „Zwischen Triumph und Desaster liegt oft nur ein Wimpernschlag“, bringt er es beinahe demütig auf den Punkt.

Auch große Flugzeuge sind hier unterwegs

Beim Hobby ist es für Schlüter mit der Fliegerei nicht geblieben. Nach einer Ausbildung zum Elektrotechniker ist er als Techniker für Flugzeuge zu Hapag Lloyd gegangen und später als Technischer Direktor zu TUI fly gewechselt. „Die Stimme im Kopf, dass ich auch beruflich etwas mit Flugzeugen machen muss, war einfach zu laut.“ Heute arbeitet er für die private Luftverkehrsgesellschaft Hamburg Air. Drei Mähroboter ziehen leise ihre Kreise über die Start- und Landebahn. Der Maulwurf hat in diesem Jahr offenbar Verständnis für die Modellflieger und gräbt sich nur jenseits des Flugfelds durch die Erde. „Der hohe Zaun ist als Sicherheitseinrichtung für die Zuschauer wichtig“, erklärt Rotermund den Maschendraht.

Wenn einige der ganz großen Flugzeuge unterwegs sind – es gibt Maschinen mit 16 Kilogramm Gewicht und einer Spannweite von rund 2,50 Metern – hat ein Vereinsmitglied einen wachsamen Blick auf den benachbarten Weg. „Im Landeanflug müssen wir tief runtergehen“, erklärt Schlüter. Wer mit der Modellfliegerei liebäugelt, müsse kein handwerklich begabter Mensch sein. Es gibt fertige Bausätze, „die sind ruckzuck flugbereit“, so die beiden Vorstandsmitglieder.

„Wer Interesse an diesem Hobby hat, kommt einfach mal vorbei“, sagt der Zweite Vorsitzende. „Der Einstieg kostet kein Geld“, ergänzt Rotermund. Die ersten Flugerfahrungen können mit vereinseigenen Maschinen gemacht werden. Wer dann mit eigener Ausrüstung fliegen möchte, muss am Anfang ungefähr 400 Euro investieren. „Preislich nach oben geht es natürlich immer“, so Schlüter. Wer einen Kampfjet mit elektrischem Düsenantrieb fliegen möchte, muss mehr berappen. „Der hat Schub und geht locker und souverän durch alle Flugfiguren“, schwärmt der Vereinschef von solchen Modellen.

Auch wenn die Elektromotoren oder Düsentriebwerke Hightech im Modellbau-Miniformat sind – alle Hobbypiloten müssen das Fliegen ohne gewaltigen technischen Aufwand hinbekommen. „Wir haben nur unsere Augen“, erklärt Schlüter. Nur mit dem Blick aufs Fluggerät müssen Entfernung, Geschwindigkeit, Flughöhe und -lage eingeschätzt werden.

Neue Mitglieder sind bei „Ikarus“ willkommen. „Das kann ein tolles Hobby für Eltern und Kinder gemeinsam sein“, findet Rotermund. Seine beiden Söhne hat er infiziert. Frauen und Mädchen fehlen bei den Mitgliedern bislang noch komplett. Das Hobby ist aber keine Männersache. Die ersten Flugversuche bekommen Mädchen auf Anhieb manchmal besser, finden die beiden Modellbauer nach einigen Schulprojekten. Die Auge-Hand-Koordination sei bei ihnen mitunter besser.

Grundsätzlich dauere es gut einen Monat, dann steuern die Hobbyflieger nach den ersten holperigem Starts und Landungen ihre Maschinen sicher und souverän durch die Lüfte bei Ostervesede. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Website des Vereins unter www.mfv-ikarus.de.