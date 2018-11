Mobil oder nicht mobil?

Fachausschuss befasst sich mit Erneuerung der Lautsprecheranlage im Stadion Waidmannsruh

+ Die alten Lautsprecher haben ausgedient. - Foto: Warnecke

Scheeßel - In die Jahre gekommen ist sie, die im Eigentum der Gemeinde befindliche Lautsprecheranlage im Stadion Waidmannsruh. Der Zahn der Zeit, der an ihr nagt, hat nach fast vier Dekaden deutliche Spuren hinterlassen. Die Durchsagen, die während der Nutzung durch Vereine und Schulen über die Sportanlage schallen, klingen jedenfalls nur noch verzerrt. Der im Gemeinderat vertretenden SPD/UGS-Gruppe ist die dürftige Akustik ein Dorn im Auge, will die Technik erneuert wissen, was sie in einem Antrag an die Verwaltung auch so formuliert hat. Der stand am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales und Sport nun auf der Agenda – und dies nicht, ohne kritisch hinterfragt zu werden.