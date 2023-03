Scheeßeler Schulförderverein sucht neue Vorstände

Von: Ulla Heyne

Teilen

Ohne engagierte Eltern vom Schulförderverein wie die Noch-Vorstandsvorsitzenden Claudia Seydel (l.) und Ricarda Schwichtenberg gäbe es keine solchen Spielgeräte auf dem Pausenhof. © Heyne

Der Förderverein der Grundschule Scheeßel besteht schon seit den 80er Jahren. Doch nun bangen die bisherigen Macher um die Zukunft des Vereins. Denn ohne neue Vorsitzenden droht der Grundschul-Institution das Aus.

Scheeßel – Der große rote Kletterturm, die beiden Spiel- und Balancierlandschaften oder die brandneuen Tischtennisplatten auf dem Pausenhof – das alles wäre ohne den Förderverein der Grundschule Scheeßel ebenso wenig denkbar wie die Einrichtung der Ganztagsbetreuung, dem ersten Mittagessen in der Mensa oder Vorträgen. Wie lange der Schulförderverein genau besteht, wissen Claudia Seydel und Ricarda Schwichtenberg, erste und zweite Vorsitzende, gar nicht genau. „Schätzungsweise seit den 80er Jahren“, so Seydel. Noch ungewisser ist allerdings seine Zukunft. Denn wenn sich bei den anstehenden Wahlen am kommenden Mittwoch keine Nachfolger finden, könnte sich das Schicksal des Vereins, nämlich seine Auflösung, besiegeln.

Seit neun beziehungsweise sieben Jahren leiten die beiden Mütter den Förderverein, die jüngsten Kinder sind in der vierten Klasse – Zeit für die beiden, die Leitung in andere Hände zu legen. „Es wird Zeit, dass frischer Wind und neue Ideen hier reinkommen“, meint Schwichtenberg. Doch ob sich beider kommenden Jahreshauptversammlung eine Nachfolge für die beiden Posten findet, ist mehr als fraglich. An fehlender Werbung liegt es nicht: Gremien wie Schulelternrat, Kindergartenversammlungen, Elternabende, soziale Medien, Einschulungen und der Scheeßel-Tag: „Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle genutzt“, berichtet Seydel.

Trotz Werbung ist das Interesse in der Elternschaft gering

Zur letzten öffentlichen Vorstandssitzung kamen gerade mal drei Interessierte. Dabei werden die Aktivitäten des Vereins von den Eltern durchaus geschätzt und gut an genommen – die Ferienbetreuung nehmen, je nach Jahreszeit, 20 bis 30 Familien in Anspruch. „Wenn es um die Leistungen geht, sind die Erwartungen seitens der Eltern hoch“, hat Schwichtenberg festgestellt, die als zahnmedizinische Fachangestellte nach Bremen pendelt, „nur Verantwortung übernehmen wollen heute die wenigsten.“ Das zeige sich schon in den Klassen, wenn es um die Wahlen der Elternvertreter gehe. „Die meisten nehmen ihr Recht auf Mitbestimmung gar nicht wahr“, wundert sie sich – von den 300 Mitgliedern seien gerade mal 20 zur letzten Jahreshauptversammlung erschienen.

Dabei sind die Aktivitäten des Fördervereins essentiell, auch für die Grundschule, denn: Förderanträge für Aktivitäten wie die Imkerausbildung zweier Lehrerinnen oder Zuschüsse für das Mobile Kino, die von Institutionen gefördert werden, dürfen nicht von der Schule, sondern müssen von einem gemeinnützigen Verein gestellt werden. Der Löwenanteil der durchaus überschaubaren administrativen Arbeit entfalle jedoch in Stoßzeiten auf die Organisation der Ferienbetreuung.

In den umliegenden Ortschaften übernehmen die Gemeinden die anliegenden Aufgaben

In den umliegenden Orten werde diese Aufgabe vom jeweiligen Schulträger, also der Gemeinde übernommen – nicht so in Scheeßel. Hier kämpft man seit Jahren darum, wenigstens Zuschüsse zum Beispiel für die Kontoführungskosten zu bekommen. Eine Zukunft für Grundschüler ohne Schwimmkurs, Materialien für die bewegte Pause, ohne Zirkusprojekt und Klassenfahrtenzuschüsse für Bedürftige, das mögen sich die beiden Mütter nicht vorstellen. Konkret habe sich allerdings noch niemand bereit gezeigt, das am kommenden Mittwoch zu verhindern, wenn ihre beiden Posten wieder besetzt werden, damit der Grundschulförderverein weiter bestehen kann, „aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt“, so Seydel.