Mit Pfand wird’s richtig teuer: Das kosten Bier und Co. beim Hurricane 2023

Von: Matthias Röhrs

Wer aufs Festival geht, greift tief in die Tasche. Nicht nur, dass die Tickets immer teurer werden. Auch bei Bier, Pommes, Döner und Co. wird’s beim Hurricane kostspielig.

Scheeßel – Bis zu 250 Euro hat ein Standard-Ticket fürs Hurricane Festival in Scheeßel gekostet. In den vergangenen zehn Jahren ist es wesentlich teurer geworden. Früher konnte man mit so einem Budget fast das ganze Wochenende bestreiten, rechnet man den mitgebrachten Teil einmal weg. Wer den Tag auf dem Hurricane-Infield verbringt, kann eine ganze Menge Geld dort lassen. Dass fast überall Kartenzahlung das Mittel der Wahl ist, macht es noch einmal.

Bier für 6,50 Euro, beim Hurricane 2019 war es deutlich günstiger

So kann die Abschlussrechnung nüchtern betrachtet drastisch ausfallen. Kostet ein halber Liter Becks mittlerweile doch bereits 6,50 Euro. Und wenn man dann die zwei Euro Pfand dazurechnet, kann es bei Verlust oder Spende des Bechers richtig teuer werden. Es bleibt in der Regel ja nicht bei einem Bier – zumal sich das Band-Line-up 2023 durchaus sehen lassen kann.

Zum Vergleich der Preis vom Hurricane 2019: 0,4 Liter Bier kosteten damals 4,50 Euro plus zwei Euro Pfand. Die Inflation wird oft als Grund für steigende Preise genannt. Doch sind schon vorher die Preise gestiegen.

Hurricane-Döner: Zehn Euro Minimum

Wer alkoholfrei bei Softdrinks bleiben möchte, kommt mit 5,50 Euro plus Pfand nur unwesentlich besser weg. Mag man es edler und trinkt Weinschorle, kommt auf acht Euro. Riesling pur: sieben Euro für 0,3 Liter. Natürlich kommt auch hier überall Pfand hinzu.

Auch beim Essen muss man tiefer in die Tasche greifen als man es außerhalb eines Festivals gewohnt wäre. Einen normalen Döner bekommt man im Hurricane-Infield für etwa zehn Euro. Eine Pizza Salami bekommt man je nach Stand und Größe für elf beziehungsweise sieben Euro, eine Portion Pommes in der Regel für fünf.