Scheeßel: Mit Pezziball zur Holzauktion

Von: Ulla Heyne

Teilen

Die Spende der Second-Hand-Boutique ermöglicht den Kauf von Rasseln, Trommelstöcken und Pezzibällen. © Heyne

Scheeßel – Freitagvormittag, aus den Räumen der Tagespflege der Diakonie-Sozialstation in der Friedrichstraße klingen gedämpfte Schläge im Takt der Musik. Drinnen sitzen ein knappes Dutzend Gäste und Betreuerinnen im Kreis, vor sich große Pezzibälle in Blau, Grün und Rosa. Gabi Wachenfeld gibt mit ihren beiden Drumsticks den Takt vor, dann trommeln die Senioren, die hier einen bis fünf Tage pro Woche tagsüber betreut werden, zu „Über sieben Brücken“ – einige eher zaghaft, andere mit Schmackes oder sogar mit Fußeinsatz. Das rhythmische Klopfen zu den Liedern, die sie alle aus ihrer Jugend kennen und einige sogar mitsingen, es zaubert vielen Senioren, die meisten „Ü80“, ein glückliches Lächeln aufs Gesicht.

Dass die „Bewegungsstunde“, die immer freitags auf dem Wochenplan steht, als Trommelstunde abgehalten werden kann, ist zwei Spenden „Tweeden Hand“ zu verdanken. Als deren Leiterin Edeltraud Lieder die Geschäftsführerin Imke Leverenz fragte, was an Anschaffungen anstünde, fielen dem Spross einer musikaffinen Familie sofort die „etwas anderen Musikinstrumente“ ein, die auch in Turngruppen Einzug gehalten haben. Heute überzeugen sich Lieder und ihre Mitstreiterin Heike Buchhaupt selbst davon, dass die vierstellige Summe gut angelegt ist und dürfen auch einmal selbst die Schlegel schwingen.

„Das macht richtig Laune“, stellt Buchhaupt erstaunt fest. Sie freuen sich, praktisch erleben zu dürfen, wie sinnvoll die Spenden der „Modeboutique für Gebrauchtes“ eingesetzt werden. „Letzte Woche waren wir in Rotenburg mit dem Klinikclown unterwegs“, erzählt Lieder – so unmittelbare Erlebnisse sind auch für die beiden Ehrenamtlerinnen etwas Besonderes.

Überzeugt vom Trommeln auf Pezzibällen ist auch Betreuerin Gabi Wachenfeld, die sich bei einer Weiterbildung fit gemacht hat. Sie ist nicht nur vom Spaßfaktor, sondern auch der therapeutischen Wirkung des „Ganzkörpertrainings“ überzeugt: „Das Gruppenerlebnis ist ein ganz anderes als beispielsweise bei der Gruppengymnastik, wo ja jeder etwas für sich allein macht.“

Außerdem seien Erfolge bei Diabetes, Parkinson und Alzheimer nachgewiesen. Nur in puncto Liedern habe sie sich erst herantasten müssen: „The Lion sleeps tonight, das wollte hier niemand hören.“ Bei der Liederauswahl achtet sie nicht nur auf den Geschmack der Teilnehmer, sondern auch auf unterschiedliche Dynamiken und Rhythmen und vor allem die Schlagzahl, denn „das ist ganz schön anstrengend“, findet eine ältere Dame. Ihre Sitznachbarin Anni Intemann, die immer freitags hier ist, hat bei „Die Sonne von Mexiko“ alles gegeben. „Mal richtig auf die Pauke hauen und Dampf ablassen, das macht schon Spaß!“, meint die rüstige Rentnerin, der man die 87 nicht ansieht. In der Verschnaufpause wird ein Waldmeistercocktail gereicht – das Wochenthema ist „grün“, Wachenfeld hat sogar ihr Outfit entsprechend gewählt. Und auch das Wunschlied, bei dem sich die Gäste mit „linksherum, rechtsherum“ im Finale vor dem Mittagessen noch einmal richtig ins Zeug legen, passt: „Im Grunewald ist Holzauktion.“