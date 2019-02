Wittkopsbostel - Von Henning Leeske. „Wir Jugendwarte, Kinderwarte, Betreuer und Jugendliche sind besondere Menschen in der heutigen Gesellschaft“, sagte Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Jungen beim Kreisjugendfeuerwehrtag im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Wittkopsbostel. Als ehrenamtlich Tätiger bemerke man aber auch Steine, die in den Weg gelegt würden, wenn die Jugendarbeit eigentlich mit Zuschüssen oder Neuerungen gestärkt werden soll.

Bei der wichtigen Versammlung aller Funktionsträger des Landkreises Rotenburg im Bereich der 48 Jugendfeuerwehren und 13 Kinderfeuerwehren zog man Bilanz für 2018 und stellte mit vielen Wahlen die Weichen für eine erfolgreiche Weiterarbeit in den nächsten Jahren.

Jungen sehe den Jugend- und Kinderwart immer mehr als Allrounder innerhalb der Feuerwehren. Es handele sich um ein weites Aufgabenspektrum, das großen Respekt verdiene und auch in der umfangreichen Ausbildung abgedeckt werde. „Die Arbeit, die von den Kinderfeuerwehrwarten und Jugendfeuerwehrwarten durchgeführt wird, ist mit Geld nicht zu bezahlen“, fasste er seinen Dank an die Mitstreiter zusammen.

Die gute Jugendarbeit trage auch rein statistisch Früchte, weil 911 Jugendliche in den Kinder- oder Jugendwehren ihren Dienst verrichten. Das seien 16 mehr als im Vorjahr. Insgesamt kamen alle Nachwuchsbrandschützer dabei auf 17 000 Stunden Dienst, in denen sie unter anderem eine Ausbildung für eine spätere Brandbekämpfung genossen. So seien 72 Jugendliche im vergangenen Jahr in die aktive Feuerwehr übergetreten. 45 Kinder gingen ihren Weg von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr. Dies veranschauliche, wie wichtig die Jugendarbeit für die Nachwuchsgewinnung bei den Freiwilligen Feuerwehren sei.

Besonders erfreulich sei, dass in Spreckens/Minstedt und in Hesedorf zwei neue Kinderfeuerwehren gegründet worden sind. In diesem Jahr konnte auch in Visselhövede eine neue Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen werden. „Bitte gründet Kinderfeuerwehren, um die Zukunft eurer Jungendfeuerwehr und der Feuerwehr zu gewährleisten. Arbeit für die Zukunft der Feuerwehr, die sich lohnt“, so Jungen.

In einer Art Schnelldurchlauf stellte er noch die neuen Jugendwarte vor. Das sind Johannes Moenck in Elm, Christian Kurzyk in Lauenbrück, Niklas Mahnken in Stemmen, Daniel Lamprecht in Klenkendorf, Stephan Seeger in Tarmstedt und Thore Ahlers in Kettenburg. Die Kinderfeuerwehrwarte Felix Itzen aus Hesedorf, Christin Klintworth aus Spreckens und Franziska Lorenz komplettierten diese Runde. Um ein attraktives Programm in der Jugendarbeit bieten zu können, hätten die Führungskräfte des Kreisjugendfeuerwehrausschusses wieder viele Veranstaltungen vorbereitet. Das Kreiszeltlager vom 3. bis zum 10. August in Wilstedt stelle einen Höhepunkt dar und halte mit Bubble-Soccer, Bungee-Run-Anlage, Kletterberg und einem Freibad direkt auf dem Gelände tolle Attraktionen parat.

Bei den Wahlgängen wurde Volker Jungen, der seit 2007 im Amt ist, einstimmig als Kreisjugendfeuerwehrwart bestätigt und wird in Zukunft weiter von Bianca Volckmer aus Scheeßel vertreten. Tobias Thies als Kassenwart, Silvia Hille als Fachbereichsleiterin Lehrgänge, Markus Köpsell als Fachbereichsleiter Wettbewerb und Jens Schiller als Fachbereichsleiter Jugendflamme wurden einstimmig wiedergewählt. Altersbedingt schied Miriam Goergens als stellvertretende Kreisjugendsprecherin aus, und Phil Mahler aus Gnarrenburg wählte die Versammlung für diese Funktion einstimmig.

Ehrungen gab es auch: Vom niedersächsischen Jugendfeuerwehrverband erhielt Markus Köpsell die Florianmedaille. Silvia Hille (Visselhövede), Stefan Hurai (Ahausen), Tobias Thies (Sittensen) und Alexander Embert (Spreckens) wurden in der Versammlung mit dem Ehrenzeichen der Jugendfeuerwehr geehrt.