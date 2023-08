Mit dem Rad durch Osteuropa: Eine Reise der Gegensätze

Von: Judith Tausendfreund

Rainer Bassen in Ungarn – die ungarische Puszta verspricht Entspannung pur. © Bassen

Der Westerveseder Rainer Bassen ist regional für seine Radreisen bekannt. Auch jetzt verschlug es den 56-Jährigen nach Osteuropa. Die erste Station: das Kriegsgebiet Ukraine.

Westervesede – Seit mehr als 20 Jahren unternimmt Rainer Bassen (56) Radreisen und dabei reist er stets in östliche Gefilde, wie er es selbst beschreibt. „2002 war ich zum ersten Mal im deutschen Osten“, erinnert er sich. In ihm entstand der Wunsch, weitere Länder zu bereisen. „2012 betrat ich dann erstmals russischen Boden.“ Bassen, der bei der Scheeßeler Sparkasse arbeitet, bereitete sich vor. Er nahm zehn Doppelstunden, um das kyrillisches Alphabet zu erlernen, „die gängigen Begriffe kann ich gut lesen und die wichtigsten Dinge kann ich auch sagen.“

In diesem Jahr ging es für ihn zunächst in die Ukraine. Bassen reiste zunächst mit einem Hilfsgütertransport von Scheeßel nach Tsuman, in der Ukraine. Von dort aus ging es dann mit dem Fahrrad in Richtung Süden auf eine insgesamt 1 301 Kilometer lange Reise, die ihn durch fünf Länder führte und in Belgrad endete.

„Durch die Ukraine-Krise sind einige meiner Träume geplatzt. Doch aus der aktiven Hilfe im Königskamp-Team in Rotenburg entwickelte sich eine etwas spezielle Reiseidee“, erläutert Bassen den Hintergrund seiner Radroute. Diese sollte mit Begleitung eines Hilfsgütertransportes zur Baptisten-Kirchengemeinde nach Tsuman in der Ukraine beginnen, doch es war kein konkreter Termin im Team Königskamp in Sicht. Spontan sprang der Achimer Paul Matura ein. Mit einem eigenen, vollgepackten Mercedes-Sprinter starteten die beiden am Abend des 10. Juni. Mit an Bord: Trekkingrad und Packtaschen. Nach rund 22 Stunden Fahrt einschließlich über zweistündiger Zollabfertigung trafen sie nach 1 400 zurückgelegten Kilometern auf dem Gelände der Kirche in Tsuman ein.

In Ungarn erleichtern mit EU-Geldern angelegte Radrouten ein schnelles Vorankommen. © Privat

Seitdem er solche Reisen unternimmt, sei seine Neugier stets gewachsen. „Ich war schon fünfmal in Russland“, berichtet er. Auch diesmal hat er wieder viel erlebt. „Es ist schwer, so einen Trip in wenigen Sätzen zusammenzufassen“, gibt er an.

In der Ukraine angekommen, erlebte er mit, wie die Kirchenmitglieder vor Ort helfen. Die Frauen verarbeiteten die gespendeten Lebensmittel. Es wird viel gebacken, auch werden Lebensmittelpakete gepackt. „Mit Fahrzeugen, die zum Teil in desolatem Zustand sind, werden die Sachen in Frontgebiete und geschädigte Regionen gebracht. Die Fahrt ist oft ein Abenteuer und jederzeit muss mit Beschuss der Autos gerechnet werden“ – Bassen schildert seine Eindrücke aus dem Kriegsgebiet authentisch. „Es ist ein merkwürdiges Gefühl.“ Vor allem die Geschäftigkeit der Menschen dort habe ihn beeindruckt: „Die Angespanntheit der Kirchenmitglieder war spürbar, alles drehte sich um die weitere Versorgungshilfe. Permanent klingelten Smartphones, es wurde viel geredet, gestikuliert und organisiert.“

Einen Tag verbringt er in der Ukraine, dann geht es weiter. 19 Tage war Bassen mit seinem Fahrrad unterwegs. Seine Tagesetappen zwischen 85 und 125 Kilometer brachten ihn beständig weiter an die vorab geplanten Ziele. Er fährt mit einem „normalen“ Fahrrad, also ohne Strom. „Man ist schon abhängig von Wind, Wetter und der Geländestruktur.“ Die ersten Tage waren kühl, eine Erkältung machte ihm zu schaffen, doch im Landesinnern von Ungarn wurden Wetter und Wege besser. In der Landesmitte ging es dann in Richtung Ungarns Hauptstadt Budapest. Es folgte ein Radabschnitt über 70 Kilometer an der Donau, bevor die Route landeinwärts an den Fluss Theiß nach Szeged führte. „An der Grenze ins Nicht-EU-Land Serbien gab es den serbischen Einreisestempel in den Reisepass“, erinnert sich Bassen. Seine Unterkünfte bucht er stets unterwegs, über die App Booking.com. Und er fährt am liebsten alleine los. „Dann kann ich alleine entscheiden, wie weit ich fahre, wie schnell ich fahre und wie oft ich anhalte“, erklärt er.

Der Brite Richard fährt mit dem Fahrrad durch die Welt. © Privat

Auch die Kontaktaufnahme mit anderen Menschen falle so wesentlich leichter. „Bei meinen Reisen freue ich mich oft über mein Schulenglisch“, erklärt er ein weiteres Detail – auch 40 Jahre nach der Schulzeit könne er dies noch „herausholen“. Dies und eben seine Kenntnisse der kyrillischen Schrift seien unterwegs ein Pfund. Auf die Frage, warum er in die Ukraine gereist sei, hat er ebenfalls eine Antwort. „Mein Interesse ist immer größer geworden, da ich durch frühere Reisen eine Art Geschichtspuzzle erfahren habe. Ich wollte mein Wissen erweitern.“

Unterwegs begegnen dem Westerveseder auch andere Radreisende. „Meine beeindruckendste Begegnung war die mit Richard aus Leeds in England. Der 70-jährige ist mit Rennrad und Zelt Zuhause gestartet, war über die Niederlande, den Rhein, Wien bis Ungarn gekommen“, schwärmt Bassen.

Bis auf die Verschraubung des Fahrradständers, der zweimal gebrochen ist, erlebte er keine Pannen und auch keine schwierige Situation. Seine eigenen Reise-Eindrücke konnte er erweitern. „Europa ist meilenweit von einer gewissen Gleichheit und Einigkeit entfernt“ – diese Erkenntnis stimmt nachdenklich.

Mit Blick auf die Reise gilt Bassens Dank Paul Matura, dessen unbezahlbares Engagement in der humanitären Hilfe für die Ukraine ihn sehr beeindruckt haben.