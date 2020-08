Mit Bestnoten ins Studium

Deepen – Eine riesige Auswahl und viele freie Plätze: Das war jahrelang die Situation, die sich Schulabgänger auf dem Ausbildungsmarkt bot. Durch Corona ist das nun anders. Für Marissa Schröder ist das aber nicht mehr von Bedeutung. Sie hat sich schon vor längerer Zeit für die Ausbildung in der Landwirtschaft entscheiden. „Für mich war eigentlich schon seit Jahren klar, dass ich Landwirtschaft lernen will. Ich war von klein auf immer mit im Stall“, so Schröder. Sie hat ihre Ausbildung nun abgeschlossen – und das mit Bestleistung.

In ihrem Jahrgang haben 51 Absolventen im Landkreis Rotenburg die Ausbildung zum Landwirt und zwei zum Werker in der Landwirtschaft abgeschlossen. Corona-bedingt fiel die öffentliche Feierstunde mit Zeugnisübergabe aus. Von den 53 fertigen Auszubildenden sind 13 weibliche Teilnehmer zu verzeichnen. „Es werden immer mehr Frauen, die sich für einen landwirtschaftlichen Beruf entscheiden“, sagt der Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer Bernd Helms. Der Anteil von knapp 25 Prozent weiblichen Junglandwirtinnen verdeutliche dieses.

Die beste Absolventin des Jahrgangs überhaupt ist die Deepenerin Marissa Schröder mit einem Notendurchschnitt von 1,46. „Mein Lieblingsfach war schon ,Tier‘, aber auch BWL und Politik lagen mir gut“, verrät sie. Kein Wunder, dass die Tiere ihre Lieblinge sind. Immerhin gibt es auf dem elterlichen Betrieb Mutterkühe mit vielen Kälbern, was insgesamt eine Herde mit 80 Tieren ausmache. Die Rinder sind eine Gebrauchskreuzung mit dem unverkennbar dominanten Anteil der französischen Rasse Limousin. Sie werden im Nebenerwerb als Fleischrinder auf offener Weide gehalten und unter anderem direkt an die Stammkunden vermarktet.

In 15 Kilo-Paketen bekommen die Abnehmer ihren Anteil vom geschlachteten Bullen. „Die direkte Rückmeldung ,Das Steak war wirklich Weltklasse‘ des Verbrauchers ist schon wunderbar und macht einen als Landwirtin stolz“, gesteht Schröder ein. Anderseits sei die Freude ungleich größer, wenn die Herde über Nacht Zuwachs bekommen hat. „Man ist schon glücklich, wenn beim Kalben alles geklappt hat und sich frühmorgens im Stall ein kleines Köpfchen räkelt, um zu schauen, wer da in den Stall kommt“, schildert sie. Wenn die Kälber dann das erste Mal auf der Wiese herumtollen, sei der Anblick fast noch schöner.

Die Vermarktung der schlachtreifen Tiere gehöre aber eben bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit dazu. „Und ich weiß, dass unsere Rinder auf unserem Hof ein gutes Leben auf offener Wiese haben. Die Schlachtung erfolgt dann auch hier im Landkreis ohne langen Transport“, sagt sie. „Wir haben viel Verantwortung für das Tier, und das gehört zu dem Beruf dazu“, so Schröder, weshalb die etwas schwierigeren Fälle sie auch schon emotional mitnähmen. Schließlich bleiben die Rinder von der Geburt bis zum Schlachttermin auf dem Hof.

Zusätzlich zur Tierhaltung betreibt der Hof Schröder Ackerbau mit Getreide und Mais als hofeigenes Futter ohne lange Schiffsreise aus Südamerika. Dadurch war dieses Praxiswissen ein gutes Fundament für den überdurchschnittlichen Abschluss, was das angestrebte Studium der Landwirtschaft quasi als logische Folge scheinen lässt. Denn die Deepenerin will weiter in der Branche ihren beruflichen Weg suchen. „Mit dem Berufsabschluss habe ich schon etwas in der Tasche und die besten Voraussetzungen für das Studium“, sagt die 20-Jährige. So spare sie beispielsweise das Vorpraktikum für das Studium. Leichte körperliche Nachteile gegenüber den männlichen Klassenkameraden räumt sie jedoch ein. „Für die Jungs ist das bestimmt etwas leichter“, sagt sie, als sie die Maulkupplung vom Trecker wuchten muss, um den Heuwender anzukuppeln.

Die Begeisterung für diesen Beruf rühre auch von der Vielseitigkeit her, weil jeden Tag etwas anderes auf dem Plan stehe. „Von der Tierhaltung bis zur Buchführung gibt es so viel Abwechslung“, so Schröder. Für die Zukunft hoffe sie auch mehr Anerkennung vom Verbraucher. „Wir arbeiten ja auf unseren Böden, die wir nicht ruinieren wollen. Manchmal sind die Verbraucher ziemlich blind, wo ihr Lebensmittel eigentlich herkommt“, sagt sie und nennt die Rinderzucht in Südamerika, wo die Tiere den ganzen Sommer in der prallen Sonne stehen, bevor es auf lange Transporte zum Schlachthof gehe. „Bei uns kann jeder sehen, wie unsere Rinder aufwachsen“, sagt sie.