Misthaufen mit Mehrwert

Wie weit geht der Artenschutz bei Insekten? Für Jürgen Wahlers und Hans-Georg Wagner vom Jeersdorfer Monkenhof sehr weit. Dafür greifen die Eheleute auf Maßnahmen zurück, die auf den ersten Blick eher unpopulär erscheinen mögen, allerdings aus Sicht der beiden durchaus Sinn ergeben.

VON LARS WARNECKE

Jeersdorf – Man kann es auch aus der Not eine Tugend machen nennen: Erst neulich war ein großer Ast einer Eiche auf den Elektrozaun ihrer Pferdeweide gestürzt. Bei der Reparatur trafen Wahlers und Wagner auf den sogenannten Eichen-Widderbock-Käfer, „ein zwar noch nicht seltenes, aber äußert auffälliges Exemplar“, berichtet der Ökologe Wagner. Seiner Auskunft nach würden sich die Sechsbeiner mit einer sogenannten „Wespen-Mimikry“ als stechlustig tarnen, um so Vögel und andere Fressfeinde abzuschrecken. „Tatsächlich interessieren die Käfer das sonnenexponierte Totholz, wo die Eiablage erfolgt, die Larven entwickeln sich dann im Holz“, so der Fachmann. Den Zaun hätten er und sein Ehemann, Landwirt Jürgen Wahlers, der auch Vorsitzender des Scheeßeler SPD-Ortsvereins ist, also kurz entschlossen über und unter dem Ast herumgeführt, anstatt ihn zu entfernen. So, sagt Wagner, sei die Fortpflanzung des Käfers immerhin gesichert.“

In Zeiten, in denen Arten- und Individuenzahlen dramatisch zurückgehen, eine kluge Entscheidung. „Wer das Insektensterben beklagt und Gegenmaßnahmen fordert, muss wissen, dass Insekten nicht nur Bienen oder Schmetterlinge sind und entsprechender Schutz auch Maßnahmen für Stechmücken, Rinder- und Pferde-Bremsen sowie diverse Wespen erfordert“, sagt Wagner, „von zahlreichen weiteren Arten und der resultierenden Berechtigung – zum Beispiel von Misthaufen mit Jauche-pfützen – einmal ganz zu schweigen.“

So sehen die beiden in den Dunghaufen der von ihnen auf dem Hof und jetzt im Sommer auf den Weiden gehaltenen Rinder und Wasserbüffel nicht etwa eine lästige, unnütze Hinterlassenschaft der Tiere, sondern Horte, die für eine Vielzahl mehr oder weniger seltener Arten wie den äußerst seltenen Behaarten Kurzflügelkäfer von überlebenswichtiger Bedeutung seien. „Weniger auffällige, aber für Vögel wie Schafstelze oder Rauchschwalbe einen wesentlichen Teil ihrer Nahrung darstellende Insekten wie der Gemeine Dungkäfer oder die Gelbe Dungfliege sind deshalb auf unseren Weiden eine gern gesehene Bereicherung des Ökosystems und nicht etwa lästige Plagegeister“, macht Jürgen Wahlers deutlich. In den Büffelsuhlen an der Wümme würden sich deshalb unter anderem Gelbrandkäfer tummeln, aber auch andere Schwimm- und Wasserkäfer sowie die Larven zahlreicher Libellen. „Das finden dann auch Frösche und Kröten interessant, was wiederum den Weißstorch und andere Folgenutzer anlockt“, erläutert der Jeersdorfer.

Auf dem Hof darf im Frühjahr und Sommer auch mal ein wenig Jauche in den gesetzlich vorgeschriebenen „Auffangwannen“ um die Außenstallungen herum stehen bleiben. „Das stinkt überhaupt nicht, und die Blüten auf unserem Hof werden nicht nur von Honigbienen, sondern beispielsweise auch von Schwebfliegen bestäubt“, weiß Wahlers zu berichten. Deren Larven, sogenannte Rattenschwanzlarven, würden aber nun mal oft am Fuße nasser Misthaufen oder eben in Jauchepfützen leben. Auch eine künstliche „Pfütze“ mit nassem Lehm, den die zahlreichen Rauchschwalben als Nistmaterial brauchen, werde regelmäßig gewässert.

Fragt man die beiden nach ihrer Motivation oder ob sie eine Botschaft haben, ist die Antwort klar: „Unsere Motivation: Das Richtige auch tatsächlich tun – und nicht nur Appelle absetzen. Unsere Botschaft? Ganz einfach: Wir tun, was wir können! Nicht mehr und nicht weniger sollte aber auch jeder andere tun.“