Mission: Hygieneschutz-Kontrolle

Scheeßel – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Obwohl: so richtig auf den Zahn fühlen, das wollen Yvonne Neumann und Rebecca Merklinger jenen Einzelhändlern und Dienstleistern, denen sie heute einen Besuch abstatten, nicht. Nein, ihre Mission sei es vorrangig, sich in den Geschäften des Beeke-Ortes einmal nach den Hygieneschutzkonzepten zu erkundigen, sagen die beiden Mitarbeiterinnen vom Scheeßeler Ordnungsamt. „Gegebenenfalls erteilen wir bei dieser Gelegenheit auch gerne Ratschläge, an welcher Stelle womöglich noch Nachbesserungsbedarf besteht – es gilt ja doch, ein paar Regeln einzuhalten.“ Und wenn bei ihrer Visite, die im Wege der Amtshilfe zu erfolgen hat, doch der ein oder andere Verstoß auffällt? „Bußgelder dürfen wir jedenfalls nicht verhängen, das fällt in die Zuständigkeit des Landkreises“, klärt Merklinger auf. „Wir wollen aber auch gar nicht die Bösen, sondern einfach nur behilflich sein.“ Ganz harte Fälle, die mit wiederholten Verstößen einhergehen, müssten die beiden Verwaltungsfrauen dann aber doch dem Gesundheitsamt melden, und das habe der Sache dann auch nachzugehen.

Schon am Vortag waren Neumann und Merklinger unterwegs. Letztere erinnert sich: „Da haben wir Leute an der Kasse stehen sehen, die den Abstand nicht einhielten.“ Die vermeintlich sich Fremden hätten sich aber als Ehepaar entpuppt, „was wir natürlich nicht wissen konnten“, sagt sie schmunzelnd. Ja, man müsse bei der Einschätzung der Lage auch selbst erstmal den richtigen Dreh herausbekommen.

Und für heute? Da haben sich die beiden einige Märkte an der Bremer Straße auf die Liste gesetzt, ebenso zwei nahegelegene Friseursalons. Mit dabei: Jörg Paaschburg und Michael Rambuschek von der Scheeßeler Polizei. „Wenn es im Geschäft Ärger gibt, würden wir dazustoßen“, erläutert Paaschburg, warum er und sein Kollege die kleine Rundtour begleiten. Eingreifen, das stellt sich am Ende heraus, müssen die Beamten aber nirgends. Die Gewerbetreibenden zeigen sich allesamt verständig – und vor allem auskunftsfreudig.

Das zeigt sich schon im ersten Discounter. 30 Einkaufswagen – mehr stehen den Kunden hier nicht mehr zur Verfügung. Der große Rest ist abgeschlossen. „Und natürlich lassen wir nur Leute mit Wagen rein“, beteuert der Marktleiter. Ob es schon massiven Ärger gegeben habe, will Yvonne Neumann wissen. „Nein, nur wenn die Kunden sich an der Kasse durchdrängeln, und dies trotz der Bodenmarkierungen, dann sind auch wir letztendlich machtlos.“ Man spreche den einen oder anderen aber schon darauf an, versichert er, und versuche, die Hygienevorschriften insgesamt vernünftig umzusetzen. „Wenn es zum Beispiel ganz voll bei uns ist, machen wir nur die ganz linke und die ganz rechte Kasse auf.“ So wie heute. Es ist der Tag vor Himmelfahrt. „Eigentlich sind die Leute bei uns aber vernünftig“, sagt er abschließend. In Lebensmittelmärkten in den Großstädten erlebe man da mitunter ganz andere Szenen. „Da haben wir hier auf dem Lande noch richtig Glück.“ Bevor die beiden Ordnungsamtsmitarbeiterinnen sich wieder verabschieden, hat Neumann noch einen Hinweis für den Filialchef, den sie noch öfters in den Mund nehmen wird: „Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, dann können Sie uns gerne anrufen.“

Draußen angekommen, nehmen die beiden ihre Masken ab. Kurz durchatmen, frische Luft tanken. Dann geht es auch schon weiter, rüber zum Hol-Ab-Getränkemarkt von Hartmut Viets. Auch hier hat sich seit Beginn der Pandemie einiges verändert. Der breite Eingangsbereich ist streng in Richtungen geteilt, und auch drinnen müssen Kunden auf genau für sie vorgeschriebenen Wegen wandeln. Soll heißen: einmal komplett durch den Verkaufsraum. Hinter einer Glasscheibe bei der Pfandabgabe treffen Neumann und Merklinger auf Mitarbeiterin Sabine Brinkmann. „Ganz schön vorbildlich ist das hier“, lobt Neumann die umgesetzten Maßnahmen. „Wir gönnen es unseren Kunden, wofür wir die Kosten auch gerne in Kauf nehmen“, erwidert Brinkmann, die selbst Mund- und Nasenschutz trägt. Richtungspfeile, Acrylglasscheiben, Handdesinfektionsmittel und ein Schild zur Begrüßung, auf dem „Einkaufen ist kein Familienausflug“ zu lesen ist – „alles in Ordnung“, befinden die beiden Rathausmitarbeiterinnen. Ob es schon Ärger gegeben habe, wollen sie auch von der Getränkeverkäuferin wissen, während die entzerrte Schlange hinter ihnen lang und länger wird. „Manche Kunden zicken schon rum, sie wollten ja nur Leergut abgeben, aber das spielt sich ein. Ich sage dann immer, ich könne ja nichts dafür und irgendwann sei es mit den Beschränkungen auch wieder vorbei.“

Beim nächsten Stopp geht es in einen weiteren Lebensmittelmarkt. „Also mit Abständen halten die Leute es ja gerade nicht so“, entfährt es Merklinger mit Blick auf die Reihe hinter der Kasse. Kaum ist der Marktleiter gefunden, wird dieser auch gleich darauf aufmerksam gemacht. „Die Kollegin geht gerade schon zur zweiten Kasse“, sagt der.

Derweil betritt ein maskierter Mann den Discounter. Einen Einkaufwagen hat er nicht, und das, obwohl auch hier jeder dazu angehalten ist, wie einem Hinweisschild zu entnehmen ist. Er wolle doch nur eben schnell Zigaretten rausholen, sagt er. Es nützt nichts. Er muss zur Wagenausgabe vor dem Eingang und sich den nächsten freien Wagen schnappen. „Mit der jetzigen Situation kommen wir im Großen und Ganzen gut klar“, meint der Marktchef zum Abschluss. „Wir hoffen aber, dass es bald wieder vorbei ist.“ Oh ja, stimmen ihm die Frauen vom Ordnungsamt zu.

Vorbei ist die Tour für Neumann und Merklinger damit aber noch nicht. Die nächste Station führt sie in die Mühlenstraße, zum Herrenfriseurgeschäft von Andreas Stube. Als die beiden Frauen den Salon betreten (Paaschburg und Rambuschek, die beiden Polizisten, warten derweil vor der Tür), bedient der gerade einen Kunden. Die Wartesessel, auch hier gilt natürlich die 1,50-Meter-Regel, sind frei. „Guten Morgen, Andreas“, begrüßt Yvonne Neumann den Haarschneider, dürfen wir mal einen Blick in die Kontaktlisten werfen?“ Die Besucherinnen dürfen – und haben an den sauber gepflegten Bögen, auf denen die Kunden Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen müssen, nichts zu beanstanden. Das hätten sie andernorts sehrwohl aber schon: „Teilweise steht als Adresse nur Scheeßel – das geht natürlich nicht“, weiß Merklinger. Die Ausrede, den oder jenen kenne doch jeder im Ort, könne man jedenfalls nicht gelten lassen. „Vielleicht stimmt das sogar, nur weiß das Gesundheitsamt im Ernstfall mit dem Namen ohne genaue Anschrift rein gar nichts anzufangen.“

Und Stube? Der freut sich zwar, dass er seinen Laden wieder aufschließen konnte, macht aber auch keinen Hehl daraus, dass ihn die ganzen Auflagen ziemlich nerven. „Alle Regelungen sind zu meinem Geschäftsprinzip völlig widersprüchlich“, erzählt er. Einfach ohne Termin vorbeikommen, fix schneiden lassen und wieder raus – das sei inzwischen alles hinfällig. „Ich habe jetzt für jeden Kunden eine halbe Stunde angesetzt – mit Waschen, Schneiden und danach alles wieder sauber machen und desinfizieren.“ Jetzt, nachdem er den ersten großen Schwung nach der Wiedereröffnung bedient und die Nachfrage sich wieder auf einem normalen Level eingependelt habe, wolle er die Leute demnächst wieder ohne Termin empfangen. „Das darfst du laut Gesetz ja auch“, redet ihm Neumann gut zu.

Einen letzten Abstecher unternehmen sie und ihre Kollegin in das benachbarte Head Spa. Auch hier möchten die Frauen einen Blick auf die Kontaktliste werfen. „Sieht gut aus“, stellt Merklinger beim Überfliegen der Dokumente fest, während aus der Lautsprecherbox der 80er-Sommerhit „Sunshine Reggae “ spielt. Ratschläge können sie dem Friseur-Team keine mehr geben. Jene Stühle, die nicht besetzt werden sollen, sind beispielsweise abgeklebt und mit einem „X“ gekennzeichnet. „Das ist doch prima“, findet Yvonne Neumann. Und Rebecca Merklinger stimmt ihr mit einem Nicken zu.

Für die beiden ist die Mission für diesen Vormittag erfüllt. Aber sie wollen wiederkommen, andere Geschäfte besuchen. Ihr Fazit: „Uns ist schon aufgefallen, dass der ein oder andere Kunde meint, sich nicht mehr an die Kontaktbeschränkungen halten zu müssen, weil er Maske trägt. Dabei sollte jeder weiterhin auf sich aufpassen, indem er den Abstand zu anderen hält.“