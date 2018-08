Scheeßel-Tag zieht am Wochenende mehrere Tausend Besucher an

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Nein, Glühwein und Kinderpunsch gab es am Wochenende nicht beim Scheeßel-Tag. Wobei der Temperatursturz sicher zeitweise für den einen oder anderen dankbaren Abnehmer gesorgt hätte. Dafür wurde den Besuchern der neunten Auflage aber auch so warm ums Herz – den aber Dutzenden Mitmachangeboten sei Dank. Ein Familientag sollte es werden, zu dem die Gemeinde nach einjähriger Pause eingeladen hatte, ein verbindendes Open-Air-Fest für alle Generationen. Mission erfüllt.

Wer, wie Scheeßel, mit so guten Finanzen darsteht, der darf auch mal kräftig feiern – in diesem Fall, wie es der Name der Veranstaltung schon ausdrückt, sich selbst. Sonne, Musik, Showeinlagen, eine Cocktail-Lounge, Kuchen und Attraktionen: Beim Scheeßel-Tag herrschte in den Nachmittagsstunden beste Stimmung. Mehrere Tausend Besucher, darunter ein Großteil an Bürgern aus der Gemeinde, statteten dem kleinen, aber feinen Stadtfest entlang der Zevener Straße einen Besuch ab. Und es sollte sich für sie lohnen.

Für das ehrenamtliche Orga-Team ist das altbewährte Konzept im neugestalteten Umfeld der Kernortmitte jedenfalls aufgegangen. „Wir sind sehr zufrieden und haben auch von den Standbetreibern bisher viele positive Rückmeldungen bekommen“, meint Stefan Behrens. Mit insgesamt beinahe 40 örtlichen Vereinen und Institutionen, die sich entlang der Festmeile sowie auf dem Marktplatz und im Rathauspark präsentierten, sei mehr als deutlich geworden, dass das Fest eine Veranstaltung von Scheeßelern für Scheeßeler sei, so der Rathausmitarbeiter. „Hinzu kommt, dass nahezu alle Aktionen und Angebote gratis zu haben sind.“

Schon am Vorabend hatte es ein buntes Bühnenprogramm für lau gegeben: Die Rotenburger Kult-Coverband „Gemeinschaftspraxis“, ein Ensemble bestehend aus 13 (!) Musikern, heizte den Zuschauern auf dem Untervogtplatz mit Rock, Pop, Funk und Soul ein – bis nebenan der Kirchturm wackelte. Die eingängigen Melodien und die Gute-Laune-Vibes, die die Mitglieder auf die Bühne brachten, passten ideal zu der positiven, festlichen Atmosphäre, die an diesem Wochenende in Scheeßel herrschte. Die Leute tanzten, wurden zum Mitklatschen animiert und sangen sogar einige Refrains mit. Behrens zufolge herrschte eine „ausgelassene, gute Stimmung“ – rund 500 Besucher hätten sich den Auftakt zum Scheeßel-Tag mit Live-Musik und Poetry Slam (dargeboten von einer gnadenlos guten Bettina Wolff) trotz kühler Temperaturen nicht entgehen lassen wollen.

Aber nicht nur klanglich war einiges geboten. Was das Kulinarische anging, war wirklich alles vertreten. Auch an Volksfestspielen wie Torwandschießen und Entchenangeln sowie an Mitmachofferten wie die großen Aquabälle, in denen Wagemutige versuchen konnten, sich über das Wasser zu bewegen, oder ein Bungee-Trampolin, mangelte es nicht. Und selbst die Bundeswehr, erstmals beim Scheeßel-Tag mit eigenen Mitmach- und Infoangeboten vertreten, konnte sich über mangelndes Interesse nicht beklagen.

„Es ist wirklich toll geworden, auch vom Aufbau her“, meinte eine Gruppe einhellig und bestätigte eine Steigerung zur letzten Ausgabe vor zwei Jahren. Und das Programm? „Hammer!“ So hörte man es aus vielen Mündern. Und es blieb friedlich: Bis zum späten Sonntagnachmittag waren keine polizeilichen Vorfälle am Rande des Volksfestes bekannt.