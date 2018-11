Missglücktes Überholmanöver: Beifahrer schwer verletzt

Unfall auf der K11

+ © Polizei Der 28-jährige Unfallverursacher zog sich leichte, sein 23-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. © Polizei

Wohlsdorf - Ein 23-jähriger Mann wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Wohlsdorf schwer verletzt. Er war Beifahrer in einem Ford, dessen Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.