Zwei junge Frauen sind mit „Muffit“-Backmischung auf Erfolgskurs

Scheeßel/Rotenburg - Von Lars Warnecke. Nein, künstliche Zutaten, Zucker, ja noch nicht einmal Butter oder Öl, kommen Maria Henze und Mona Herrmann nicht in die Tüte. Und das ist in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen. Im Sommer vergangenen Jahres haben die beiden jungen Frauen, erstere kommt aus Scheeßel, die andere ist in Rotenburg wohnhaft, ihr eigenes kleines Start-up-Unternehmen gegründet. Ihre Geschäftsidee: Warum nicht einfach mal eine kerngesunde Backmischung auf den Markt bringen?

Man kennt das: Die Familie hat sich zum Kaffeekränzchen angekündigt, man selbst möchte ein guter Gastgeber sein, nur die Lust oder gar die Zeit, einen Kuchen zu backen, die fehlt. Wer auf Frische wert legt, könnte im Zweifelsfall noch den Bäcker aufsuchen – nur geht es dank Mona Herrmann und Maria Henze, die seit der frühen Schulzeit miteinander befreundet sind, auch sehr viel einfacher.

„Muffit“ heißt ihre Produktlinie, mit der die beiden 25-Jährigen gesundheits- wie schlankheitsbewusste Verbraucher ansprechen möchten. „Eigentlich wollten wir schon immer mal etwas zusammen starten“, erzählt Herrmann, die hauptberuflich als Bürokauffrau bei einem Versicherungsmakler arbeitet.

Da sie beide schon immer gerne gebacken hätten, sei man dann relativ schnell auf die Idee mit den Mischungen gekommen. Die vertreibt das pfiffige Duo nicht nur über seinen eigenen Online-Shop (www.muffit.de) – inzwischen sind die Produkte mit dem markanten Schriftzug auch in den Rewe-Märkten in Rotenburg und Tostedt erhältlich.

„Erst hatten wir noch überlegt, ob wir nicht Kuchen und Törtchen frisch verschicken sollten“, erinnert sich Henze an die Anfänge. „Allerdings gab es so etwas schon im Internet und mit der Kühlkette erschien uns das einfach zu riskant.“ So habe der Kunde seine Backmischung, die es mittlerweile schon in acht verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt – angefangen von den Basisprodukten Schoko und Vanille über Apfel-Zimt, Schokolade-Haselnuss und Erdbeer-Mandel bis hin zu Schoko-Kirsch, Erdnuss-Schokolade und Weiße Schokolade-Kokos – immer frisch zu Hause.

„Bei den Fruchtsorten arbeiten wir bewusst mit gefrier- statt mit normalgetrockneten, gezuckerten Früchten“, so Herrmann. Auf diese Weise erreiche man einen volleren Geschmack, „und da sind ja auch die ganzen Vitamine noch enthalten.“

Ihren Firmensitz haben die beiden Jungunternehmerinnen am Tukumser Weg in Scheeßel. Dort wohnt Rettungsassistentin Maria Henze, die sich momentan in Elternzeit befindet, auch. Hier, in der Küche, hatten sie zwei Jahre an der für sie geschmacklich perfekten Backmischung experimentiert, im Laufe der Zeit rund 2000 Rezepturen ausprobiert.

Denn natürlich musste auch die Konsistenz stimmen. „Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Firma tatsächlich gegründet hätten, wäre uns vorher schon bewusst gewesen, wie viel Arbeit dahintersteckt“, schmunzelt Henze. „Ja, und irgendwann hatten wir dann den Durchbruch.“

Was danach folgte, sei „der übliche Bürokratiekrams gewesen“, wie Mona Herrmann berichtet. „Wir mussten zunächst mit dem Gesundheitsamt klären, was bei der Produktion in Sachen Hygiene einzuhalten ist, sind dann zur Aufnahme des Gesellschaftsvertrags zum Notar gegangen, haben das Gewerbe gegründet, das Stammkapital eingezahlt – und dann ging es auch schon los.“

Inzwischen verschicken die Frauen ihre „Muffit“-Produkte, von denen ihrer Auskunft nach immer 50 pro Sorte auf Lager seien, nicht nur an Adressaten innerhalb Deutschlands, und das stets in türkisfarbenes Seidenpapier eingepackt – auch in Österreich und der Schweiz finden die Backmischungen, die ursprünglich „Proteria“ hätten heißen sollen, über den Online-Shop Abnehmer.

Die Zielgruppe, sagen sie, sei dabei sehr breit: Kinder in den Kitas und Schulen beispielsweise. Oder Menschen, die sich zuckerärmer ernähren wollen oder eine proteinreiche Kost bevorzugen. Und auch für Allergiker und Diabetiker sei das Produkt perfekt – dank Glutenfreiheit und Zuckerverzicht.

„Und dazu ist es dann auch noch wirklich schnell gemacht“, betont Herrmann. So sei der Teig unter Verwendung von Wasser, Magerquark und gegebenenfalls Süßstoff in nur fünf Minuten angerührt, das Backen selbst dauere 20 bis 25 Minuten. Eine Tassenkuchenmischung, die sie ebenfalls im Angebot haben, sei schon nach zwei Minuten fertig.

Inzwischen kommen die beiden Backprofis kaum noch mit der Produktion hinterher. „Wir halten schon nach einem Lohnabfüller Ausschau, der uns ein wenig zur Hand gehen könnte“, so Henze. Reich seien sie über den Verkauf noch nicht geworden. Das, was sie einnehmen, stecken sie zum Großteil wieder in die Firma. Herrmann: „Unser Unternehmen soll ja noch weiter wachsen.