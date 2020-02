„Mir hat die Solidarität gefehlt“

Scheeßel – Eigentlich hätte er turnusgemäß noch ein Jahr im Amt verweilen können. Doch er wollte nicht. Jürgen Wahlers (58) ist nicht mehr länger Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Scheeßel. Am Dienstag erklärte der Jeersdorfer, der seit März 2017 an der Spitze stand, in einer Mitgliederversammlung seinen Rücktritt. Über seine Beweggründe und was er seinem Nachfolger wünscht, darüber haben wir uns mit ihm in aller Ausführlichkeit unterhalten.

Herr Wahlers, warum schmeißen Sie hin?

So würde ich es nicht nennen. Wenn man als Vorsitzender nicht die Resonanz hat aus den eigenen Reihen, dann tritt man eben zurück. Das ist einfach so. Dann macht man den Weg frei für andere, die es dann besser machen können.

Wie meinen Sie das?

Ich bin ja mal ganz klar mit der Maxime angetreten, die Synthese von Ökologie und Ökonomie in den Vordergrund zu stellen. Dass wir dahingehend etwas machen müssen, gerade im Hinblick auf die Landwirtschaft, darüber habe ich schon vor gut zehn Jahren mit unserem Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil gesprochen. Jetzt fällt uns das Thema auf die Füße, weil sich niemand darum gekümmert hat. Man sieht es ja an den vielen Bauernprotesten. In meiner Funktion als Vorsitzender habe ich dann über die letzten Jahre zahlreiche Vorträge dazu veranstaltet. Die Resonanz aus den eigenen Reihen war hier schon sehr verhalten. Jetzt gerade, wo es um die FFH-Ausweisung ging, habe ich darauf hingewiesen, was zu tun ist. In Scheeßel haben es aber nur ganz wenige verstanden. Auf gut Deutsch gesagt hat es keine Sau wirklich interessiert. Das ist ein bisschen frustrierend, übrigens auch im Blick auf Anwohner, Vereine oder Kommunen.

Waren Sie womöglich zu sehr auf nur dieses Thema fokussiert?

Nein, wir haben ja auch zu anderen Themen, zum Beispiel zur Patientenverfügung, Veranstaltungen gemacht oder das Kinderferienprogramm der Gemeinde unterstützt – alles ursozialdemokratisch. Ich habe aber nun mal meine klare Kante. Und das wusste der gesamte Ortsverein auch schon vorher. Mangelnder Rückhalt ist die eine Sache. Unterstützung bei praktischer Arbeit hat es aber eben auch kaum gegeben. Gearbeitet hat im Prinzip immer nur der geschäftsführende Vorstand, den ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für sein Engagement loben möchte, wie auch unserem Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Kirschstein. Alle anderen waren eigentlich immer gerade dann beschäftigt, wenn es um Arbeit ging. Da fehlte mir ein großes Stück weit auch die Solidarität untereinander.

Nun war es aber doch gerade Ihr geschäftsführender Vorstand, der die Presse explizit für die an sich ja öffentliche Mitgliederversammlung ausgeladen hatte.

Die Presse ist auf Wunsch einiger Vorstandsmitglieder ausgeladen worden. Den Grund kann man sich wohl denken.

Sie selbst haben hier also nicht Ihre Finger mit im Spiel?

Nein. Ich finde diesen Umgang mit der Presse auch nicht in Ordnung.

Kommen wir wieder auf ihren Rücktritt zu sprechen. Wann ist der Entschluss dazu in Ihnen gereift?

Ich habe schon vor einem halben Jahr angekündigt, dass ich mich vorzeitig zurückziehen werde. Auf der letzten Vorstandssitzung im Januar habe ich meinen Entschluss dann ganz offiziell kundgetan.

Hat es Bemühungen gegeben, Sie umzustimmen?

Sagen wir mal so: Bis zur Mitgliederversammlung am Dienstag hat selbst nach einem halben Jahr noch niemand wirklich geglaubt, dass ich es ernst meine. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls. Noch zu Beginn drehte sich die Diskussion darum, wer welchen Posten machen wolle.

Wie hat man Ihren Rücktritt denn in der Versammlung dann aufgenommen?

Wenn alles am Stuhl des Vorsitzenden sägt und der dann umkippt, will es niemand gewesen sein und jeder tut so, als sei er völlig entsetzt. Für mich ist das unverständlich, aber nun gut. Es ist ja so: Sobald du SPD-Vorsitzender bist, wirst du zur Zielscheibe von Leuten aus der zweiten Reihe, die schnell mit Kritik zur Stelle sind. Geht es jedoch um konkrete Arbeit, sind genau diese wohlmeinenden Kritiker leider gerade nicht verfügbar.

Das hört sich nicht danach an, als sei Ihnen die Entscheidung schwergefallen.

Doch, das ist sie. Im Prinzip habe ich das Amt ja auch gerne ausgefüllt. Nur habe ich wirklich den Rückhalt vermisst, sodass ich nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Sache herausgegangen bin.

Ihr Nachfolger ist Marc Ostrowski, 31 Jahre jung. Und der kommt bekanntlich aus der von Ihnen genannten zweiten Reihe.

Ja, und er muss als Vorsitzender nun arbeiten, was ihm hoffentlich auch bewusst ist. Herr Ostrowski war es auch, der im Vorfeld der Versammlung ganz stark für eine Doppelspitze im Ortsverein – mit ihm und möglichst einer weiblichen Person im Boot – geworben hat, da er selbst wenig Zeit haben würde. Die Satzung untersagt nur ganz klar die spontane Einführung eines solchen Modells. Das muss vorher angekündigt und dann darüber abgestimmt werden. Darauf hat der Vorstand auch hingewiesen. Generell kann man das ja machen. Ich persönlich finde es toll, wenn noch mehr Frauen solche Ämter ausfüllen – in der Diskussion, die bei uns in einer Whatsapp-Gruppe geführt wurde, sind wir dann aber nur als Karussellbremser tituliert worden.

Warum, wenn man schon offenbar einen Rechtsbruch in Kauf genommen hat, hat sich das Modell einer Doppelspitze mit weiblichem Anteil dann nicht durchsetzen können?

Genau das ist es, was mich wirklich erschreckt hat. Ich selbst habe in der Versammlung Claudia Kröger vorgeschlagen, die sich auch zur Wahl der Co-Vorsitzenden bereit erklärt hätte. Eine gute Idee, wie ich finde. Zum Thema Doppelspitze wurde aber immerhin ein entsprechender Arbeitsauftrag an den neuen Vorstand gegeben, dieses den Statuten entsprechend vorzubereiten.

Man hätte danach aber doch eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern durchführen können.

Sicher, nur meldeten sich plötzlich jene Herren zu Wort, die eine Doppelführung unbedingt gut finden – wenn es aber doch nur ein Vorsitzender sein muss, dann sei ein männlicher Vorsitzender doch besser. So ist jedenfalls unterschwellig argumentiert worden. Da hieß es dann, sie müsse ja nicht kandidieren und sie habe als relativer Neuling keine Ahnung von der Vorstandsarbeit, die Herr Ostrowski im Übrigen auch nicht hat. Nein, da ist sie mit Suggestivfragen schon ziemlich massiv unter Druck gesetzt worden. Das ist nicht nur peinlich, sondern auch ziemlich verlogen. Das hehre Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, wurde ad absurdum gestellt. Es will sich eine Frau zur Wahl stellen, und das Erste, was einige machen, ist, sie zurückzudrängen. Nun muss also doch wieder der Mann vorne sein. Frau Kröger ist nun die stellvertretende Vorsitzende. Meiner Meinung nach hat man da eine historische Chance für die SPD Scheeßel vertan.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Wenn er Vorsitzender sein will, was er ja nun ist, und schon selbst angekündigt hat, er habe kaum Zeit für die damit einhergehende Arbeit, würde ich ihm empfehlen, einfach mal 30 Whatsapp-Gruppen zu kündigen, sodass er danach sicher auch wieder mal Zeit für Wichtiges haben wird. Und Claudia wünsche ich Kraft und Durchhaltevermögen, um ihr Ziel, Vorsitzende zu werden, mit einem männlichen Co-Vorsitzenden zu erreichen.

Sind Sie wenigstens dem Vorstand erhalten geblieben?

Nein, ich habe mich zurückgezogen, wie auch mein Ehemann Georg, der zuvor stellvertretender Vorsitzender war und meist auch noch die Schriftführung übernommen hatte. Der SPD-Ratsfraktion bleibe ich aber erhalten.

Scheeßeler SPD-Ortsverein hat neuen Vorstand

Mit dem Rücktritt von Jürgen Wahlers als SPD-Ortsvereinsvorsitzender (ein Jahr vor dem Auslaufen seiner eigentlichen Amtszeit) wurde in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Scheeßeler Hof auch eine Neuwahl des kompletten Vorstandes nötig. Neben Marc Ostrowski als Vorsitzenden wurde Claudia Kröger neu auf den Stellvertreterposten gewählt. Schriftführer ist – ebenfalls neu – Johannes Hillebrand. Martin Hellwege bleibt Finanzverantwortlicher. Als Beisitzer fungieren künftig Detlev Kaldinski, Bettina McGregor, Christa Hillebrand und André Kuppe.