Menschliche Figur als Hauptmotiv

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Kaum ein Raum in Scheeßel mutet so wandlungsfähig an, wie der im Kunstgewerbehaus. Mit den wechselnden Werkschauen erfindet sich die Kulturstätte im altehrwürdigen Fachwerkbau auf dem Meyerhof immer wieder neu. Zu verdanken ist das Birgit Ricke. „Mein Anspruch ist es, renommierten Künstlern ganz unterschiedlicher Couleur eine Plattform zu bieten – das macht es auch fürs Publikum immer wieder spannend“, sagt die vor Feuereifer nur so übersprudelnde Kuratorin. Allein in der laufenden Ausstellungssaison bekam der Besucher im Heimatmuseum so schon kunstvolle Fotografien von den stillen Helden des Hurricane-Festivals zu sehen (Mike Beims), Holz-Raumskulpturen in Kombination mit großformatigen Gemälden (Ruth Cordes und Suanne Hoppe) sowie Ölbilder und Marmorobjekte des international bekannten Künstlers Torsten Paul.

Neue Kontakte zu den Kunstschaffenden muss Ricke dabei oft gar nicht erst knüpfen, möchte sie eine Ausstellung in den Beeke-Ort holen – die 62-Jährige, die neben ihrer Leitungstätigkeit des Kunstgewerbehauses auch Mitglied im Kunstverein Neustadt am Rübenberge ist und schon viele Werkschauen deutschlandweit besucht hat, kennt die Szene und die Szene kennt sie. So brauchte sich auch Milena Tsochkova, 1975 in Bulgarien geboren und seit 2004 in Bremen wohnhaft, nicht lange bitten lassen, ihre mit Bleistift, Ölfarbe oder Buntstift kreierten Werke, deren Hauptmotiv die menschliche Figur zugrunde liegt, in Scheeßel auszustellen.

„Zeichnung und Malerei“ lautet denn auch schlicht der Titel der Werkschau, die von diesem Wochenende an bis Ende September bei freiem Eintritt auf dem Meyerhof zu sehen sein wird. „Nur abbilden geht nicht, es muss weitergehen – dahinter“, formuliert die Künstlerin ihren Anspruch an ihre Arbeiten, die Mehrdeutigkeiten nicht ausschließen. Bewusst würde sie auf die Gesamtdarstellung der menschlichen Figur verzichten. Davon zeugen die durchdachten und spannungsgeladenen Ausschnitte, die seit Dienstag die Wände zieren. „Ein Ausschnitt oder Detail bildet aus künstlerischer Sicht eine Begrenzung wie auch eine Öffnung“, sagt Tsochkova. „Und die realistisch gemalten und gezeichneten Kompositionen regen Betrachter dazu an, sich selbst – insbesondere mit seinen Emotionen – wiederzufinden.“

Eröffnung feiert die Ausstellung an diesem Freitag auf der Meyerhofdiele. Neben Tsochkova selbst wird dann auch ihr Bremer Künstlerkollege Claus Haensel anwesend sein, der in die Arbeiten einführt. Musikalisch begleitet wird die öffentliche Vernissage von Michael Zehl.