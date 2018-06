Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel feiert zehnjähriges Bestehen

„Die Menschen im Blick“

Mehr als 40 Ehrenamtler investieren ihre Freizeit, um bedürftigen Menschen zu helfen.

Scheeßel - Wenn ein Verein, der sich der ehrenamtlichen Arbeit verschrieben hat, auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken kann, so ist das normalerweise ein Grund zum Feiern. Etwas anders sah das beim Fest der Tafel in Scheeßel (oder „Rotenburger Tafel, Ausgabestelle Scheeßel, wie es offiziell heißt) aus, bei dem unter Anwesenheit einiger offizieller Vertreter, unter anderem vom Landkreis und der Gemeinde, vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer einmal in den Mittelpunkt gestellt wurden. Mitbegründer Helmut Reitz fasste es so zusammen: „Einem Verein zu einer solchen Feier Gedeihen und ein langes Leben zu wünschen, ginge nicht in die richtige Richtung!“