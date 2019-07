Mehrere Flächenbrände im Landkreis

Scheeßel/Helvesiek - Mehrere Flächenbrände haben am Wochenende die Feuerwehren im Landkreis Rotenburg in Atem gehalten. Insbesondere die Scheeßeler Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, sie rückten innerhalb von wenigen Tagen vier Mal aus.

Nachdem bereits am Donnerstagmittag ein Trecker und ein rund 3000 Quadratmeter großes Stoppelfeld bei Jeersdorf in Brand geraten waren, brach am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein Feuer auf einem abgemähten Feld bei Helvesiek an der Straße Richtung Stemmen aus. Insgesamt acht Hektar Fläche waren betroffen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften wurde zur Einsatzstelle beordert, da sich das Feuer sehr schnell ausbreitete, so ein Feuerwehrsprecher. Aufgrund der ungünstigen Windverhältnisse liefen die Flammen direkt auf ein Wohn- und ein Industriegebiet zu. Mit massivem Einsatz von Löschwasser gelang es den Kräften, den Brand in den Griff zu bekommen. Im Pendelverkehr brachten die Tanklöschfahrzeuge reichlich Wasser an die Einsatzstelle. Glücklicherweise waren – wie bei den meisten anderen Einsätzen – auch einige Landwirte mit ihren Güllefässern vor Ort und unterstützten bei der Brandbekämpfung.

Am Samstagmittag gerieten rund 500 Quadratmeter Unterholz in einem Wäldchen an der Kreisstraße zwischen Jeersdorf und Westerholz in Brand. Mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern ging man gegen die Flammen vor und löschte sie ab. Mit einem Teleskopstapler wurde der Waldboden noch aufgelockert, um etwaige Glutnester abzulöschen. Später kamen noch drei Güllefässer hinzu und fluteten die angrenzenden Gebiete sowie die Brandstelle selbst.

Am Nachmittag ging es dann nochmal in dieselbe Gegend, als rund fünf Hektar Stoppelfeld bei Bult in Flammen standen. Als die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr eintrafen, zogen anwesende Landwirte bereits mit Frontladern eine Schneise rund um das Feuer und entzogen damit dem Feuer die Nahrung. Nach Eintreffen der wasserführenden Fahrzeuge der Feuerwehr wurde aus mehreren Strahlrohren mit dem Löschen begonnen.

Auch andernorts mussten die Feuerwehren am Samstag zu Flächenbränden ausrücken. Bei Erntearbeiten entstand am Sonnabendnachmittag bei Delventhal ein Brand, dem eine abgeerntete Getreidefläche von 6 000 Quadratmetern zum Opfer fiel. Die Brandschützer aus Rotenburg und Waffensen löschten gegen 23 Uhr rund 30 Quadratmeter Wegesrand ab. Nach ersten Meldungen sollte dort ebenfalls ein großes Feld brennen, das bestätigte sich allerdings nicht. Bei Elsdorf brannte gegen 14 Uhr ein Hektar Stoppelfeld, dort konnte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert werden. Kurz vor 19 Uhr kam es in Steinfeld zu einem Brand einer Strohpresse. Daneben gerieten etwa drei Hektar Feld in Brand. Der Landwirt schaffte es noch die brennende Presse auf einen angrenzenden Wirtschaftsweg abzustellen und den Trecker in Sicherheit zu bringen. Zu den Brandursachen wurden keine Angaben gemacht.