Mehr Woodstock geht nicht

Scheeßel – Vor einem halben Jahrhundert, im Sommer 1969, wurde in Woodstock mit Auftritten von Stars wie Jimi Hendrix und Grateful Dead Musikgeschichte geschrieben. Das nehmen Bobby Meyer und Luffy Lüdemann, die beiden Macher hinter der Veranstaltungsreihe „Talking ’bout my Generation“, zum Anlass, dem legendären Festival einen eigenen Abend zu widmen.

„Viele Scheeßeler hatten sich übrigens das Thema gewünscht, schließlich ist es ein früher Vorläufer des 73er Scheeßeler Rock-Festivals und auch des Hurricane“, erzählt Detlef Kaldinski von der veranstaltenden Kulturinitiative Scheeßel (Kis). Am Donnerstag, 6. Juni, heißt es ab 19.30 Uhr im Scheeßeler Hof also: „50 Jahre Woodstock“. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für fünf Euro in der Buchhandlung Lesezeichen sowie in der Sonnenapotheke.

Das legendäre Festival fand an drei Tagen Mitte August 1969 in der kleinen Stadt Bethel nahe New York mit fast einer halben Million Besuchern statt. Es war der Höhepunkt der Hippiebewegung und bereits kurz danach war Woodstock ein Synonym für Flowerpower und die gesamte Hippiebewegung geworden. 32 Einzelkünstler und Bands traten damals auf, darunter Joan Baez und Joe Cocker sowie die Gruppen Santana, The Who, Crosby, Stills & Nash und Creedence Clearwater Revival.

Die Gäste des mittlerweile 20. Themenabends erwartet wieder eine interaktive und bunt gemischte Musikshow: Es gibt Livemusik mit Thomas Voss, Fotos, Konzertausschnitte, Fernsehaufnahmen, Raterunden, Interviews und viele Infos rund um das Festival.

„Warum war eigentlich Bob Dylan nicht dabei, der doch um die Ecke wohnte?“, verrät Luffy Lüdemann eine der offenen Fragen. „Toll wäre natürlich, wenn sich ein Zeitzeuge finden würde, der 1969 in Woodstock live dabei gewesen ist und uns an seinen Erlebnissen teilhaben lässt“, hofft Bobby Meyer.

