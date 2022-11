Mehr Platz, weniger Laufwege: Das ist zum Um- und Ausbau der Grundschule Scheeßel bisher bekannt

Von: Lars Warnecke

Die Grundschule Scheeßel aus der Vogelperspektive. © Heyne

Der Um- und Ausbau der Grundschule Scheeßel kommt. Noch befinden sich die Planungen in einem sehr frühen Stadium. Sprich: Es gibt den Vorentwurf eines Architekturbüros. Der wurde jetzt den Schulausschussmitgliedern zur Kenntnisnahme vorgestellt.

Scheeßel – Dass die Grundschule in Scheeßel mit ihren derzeit 400 Schülern mehr Platz braucht, ist unstrittig. Wie der geschaffen werden kann, dazu gibt es inzwischen konkrete Ideen. Seit einem Jahr beschäftigt das Thema nun schon die Gemeinde, am Mittwoch präsentierte im Schulausschuss das Architekturbüro Klindworth aus Sittensen den Vorentwurf für den angestrebten Um- und Ausbau – und der wusste den Politikern durchaus zu gefallen, nahmen sie die Planung doch zustimmend zur Kenntnis.



Warum sollen die Räumlichkeiten überhaupt angefasst werden?

Ab 2026 gibt das Land Niedersachsen einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung vor. Das ist im Falle der Grundschule im Beeke-Ort nicht weiter dramatisch, da es das Angebot dort schon heute gibt. Aber, wie Fachbereichsleiter Stefan Behrens im Ausschuss ausführte, Erfahrungen aus den Kitas heraus hätten gezeigt, dass die ein oder andere Familie später mehr eine solche Offerte in Anspruch nehmen könnte. „Darüber hinaus haben wir verschiedene bauliche Notwendigkeiten erkannt, zusätzliche Differenzierungsräume und Lehrerarbeitsplätze zu schaffen“, so Behrens. Auch die Sporthallenkapazitäten und der Platz in der Mensa seien nicht mehr ausreichend. Diese und weitere Aspekte seien in ein Anforderungsprofil gegossen worden – eine Art Raumprogramm –, auf dessen Basis drei Architekturbüros im Rahmen eines Wettbewerbs aufgefordert waren, einen Vorentwurf zu erstellen. An einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Schuleltern- und der Lehrerschaft, aus Politik und Verwaltung, habe es anschließend gelegen, die Entwürfe zu bewerten. In der Summe hat das Büro aus Sittensen den besten abgegeben. Es enthielt den Zuschlag.



Welcher Leitgedanke kommt beim Um- und Ausbau zum Tragen?

Zum einen soll natürlich der Schülerverkehr entzerrt werden, aber auch Barrierefreiheit spielt dort, wo es möglich ist, eine Rolle. So soll etwa ein neuer Fahrstuhl in der Schule Einzug halten. Dazu Planerin Vanessa Rojan: „Uns ist es wichtig, ausreichend Platz zu schaffen – einige Klassenräume sind im Bestand doch sehr eng, das wollen wir aufbrechen.“



Welche Maßnahmen sind konkret vorgesehen?

Was das Gebäude Schulstraße/Zevener Straße betrifft, soll dort zentral zum Haupteingang zunächst einmal ein größeres Sekretariat entstehen. Darüber hinaus möchte man auf den Theaterschwerpunkt der Schule eingehen: Für die Aula ist eine neue Bühne mit zusätzlichem Veranstaltungsraum vorgesehen. Ziel ist es, die äußere Gestalt des Gebäudes vorne an der Straßenecke zu wahren, da es doch sehr ortsprägend ist. Der Trakt, in dem sich unter anderem jetzt noch die Turnhalle befindet, wird indes bis auf den Keller abgerissen. An seine Stelle rückt ein Neubau für die Mensa, in der 200 Schüler je Durchgang essen können, sowie ein großer Unterrichtstrakt. „Die jetzige Mensa würden wir gerne als multifunktionalen Veranstaltungsraum umnutzen“, so Rojan. Das Schwimmbecken, welches für Lehrzwecke genutzt wird, bleibt erhalten. Die Tartanbahn auf dem Schulhof mit dem Kleinspielfeld soll in der Form umgestaltet werden, dass nachher drei Zonen entstehen können: einen Spiel-, einen Sport- und einen Sitzbereich.



Und was passiert am Standort am Kreuzberg?

An dem vorhandenen Unterrichtsgebäude will man nicht großartig rütteln, dafür aber an der kleinen Sporthalle – auch sie soll zurückgebaut werden, um Platz zu schaffen für eine neue, moderne Zweifeld-Sporthalle. Dort, wo jetzt der Bolzplatz liegt, soll ein Teil zudem für Parkplätze mitgenutzt werden.



Sind die Planungen jetzt schon in Stein gemeißelt?

Nein, denn aktuell befindet man sich noch in einer sehr frühen Planungsphase. So könnten sich die räumlichen Strukturen, die Maße und Zuordnungen durchaus noch verändern. Inwieweit – darüber wird die AG im Rahmen weiterer Treffen befinden müssen und die Ergebnisse an die Politik weitergeben.



In Teilbereichen der Schule hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren eine Beleuchtungssanierung vorgenommen. Außerdem wurden Räume gestrichen. Waren diese Bemühungen jetzt umsonst?

Nein, denn wie Sven Froböse vom gemeindlichen Gebäudemanagement mitteilte, wurden solche Arbeiten nur in den Bereichen gemacht, für die von vornherein schon feststand, dass die erhalten bleiben.



Wie teuer kommt die Gemeinde das Projekt zu stehen?

Billig ist dass Ganze natürlich nicht. 8,5 Millionen soll der Um- und Ausbau Stand heute kosten. Für das kommende Jahr hat die Kommune einen Haushaltsansatz in Höhe von 1,3 Millionen Euro aufgenommen, um weiter planen zu können. Eigentlich war eine Umsetzung der Maßnahme im übernächsten Jahr vorgesehen – „im Sinne der aktuellen Haushaltsklarheit wäre es aber nicht verkehrt, die Summe von 8,5 Millionen 2024 als Verpflichtungsermächtigung einzustellen“, so Stefan Behrens. Somit würden die Bagger erst 2025 anrollen.