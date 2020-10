Mehr Aufklärung nötig

Scheeßel – Statt sattem Grün nur graue Steine: Schottergärten sind ein Dorn im Auge der Umweltverbände und auch der kommunalen Verwaltungen. Laut der Niedersächsischen Bauordnung sind diese eigentlich schon verboten, aus dem Siedlungsbild sind sie aber noch lange nicht verschwunden. Das beobachtet auch Scheeßels Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU). „Wie in vielen Gemeinden sehen wir, dass Gärten hier so gestaltet oder angelegt werden“, ist ihre Erfahrung. „Das ist der Natur nicht zuträglich“, sieht sie darin ein Ärgernis.

Manfred Radtke von der BUND Kreisgruppe Rotenburg wird noch deutlicher. „Schottergärten sind ein Albtraum für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Vögel und Igel“, verdeutlicht er. Diese Areale seien biologisch tot, sie böten weder Nahrung noch Unterschlupf für Insekten und Kleintiere. Aus Radtkes Sicht ein Unding in Zeiten des „dramatischen Insektensterbens“.

Die Regelung zur Gartengestaltung, wie sie in der Niedersächsischen Bauordnung festgelegt ist, berücksichtigt auch die Gemeinde Scheeßel laut Dittmer-Scheele seit einiger Zeit bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne. Darin heißt es: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“

In Scheeßel, so hat die Bürgermeisterin beobachtet, seien Schottergärten trotzdem mehr geworden. Möglicherweise fehle es hier noch an Aufklärungsarbeit. So sieht es auch der Landkreis. „Die Erfahrung zeigt, dass viele Eigentümer diese Verpflichtung oft einfach nicht kennen“, schreibt Pressesprecherin Christine Huchzermeier auf Nachfrage. „Wir weisen bei Grundstücksverkäufen darauf hin“, erklärt Dittmer-Scheele, dass auch die Gemeinde Scheeßel versucht, über die Regelung aufzuklären. Die Naturschutzbehörde prüfe nach Angaben des Landkreises zudem, wie sie ihrerseits die Hauseigentümer in den einzelnen Kommunen besser über ihre Pflichten informieren und für eine ökologisch ausgerichtete Gestaltung der Freiflächen sensibilisieren können. Möglicherweise aus Stilgründen, glaubt Dittmer-Scheele, oder, wegen des „vermeintlich niedrigeren Pflegeaufwands“, wird der Rasen in den Gärten teilweise trotzdem in eine Schotterfläche umgewandelt. Dass die Pflege auch dort nicht ausbleibt, unterstreicht Radtke. „Wildkräuter wachsen auf dem, was der Wind eingetragen hat“, meint Radtke. Auch Laub zersetze sich darauf.

Kontrollen seitens des Landkreises, ob Hauseigentümer unerlaubterweise Schottergärten anlegen, gebe es grundsätzlich nicht. Etwas, das der BUND kritisch sieht. „Solange das Verbot aber nicht kontrolliert wird, ändert sich nichts“, ist Radtke überzeugt. faw