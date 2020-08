Mehr als nur Caipi & Co.

Scheeßel – In diesem Sommer ist einiges anders. Für viele Familien fällt der Sommerurlaub flach, entspannt wird auf der heimischen Terrasse, Balkonien oder in der heimischen Gastronomie. Was aber kommt bei den Daheimgebliebenen ins Glas – gibt es einen heimlichen Renner, greifen die Gäste auf Bewährtes zurück, und welche Drinks sollte man auf oder unter dem Schirm haben? Wir haben bei einigen Gastronomen im Beekeort und umzu nachgefragt.

Bei den Bestellungen, die Margitta Meyer vom Scheeßeler Hof dieser Tage an den rustikalen, liebevoll mit Lavendel dekorierten Tischen mit Klappstühlen oder Strandkörben entgegennimmt, dominiert Bewährtes. Bei den Herren sei der Renner alkoholfreies Weizen, „bei den Mädels darf es gern ein Hugo, ein Aperol oder – auch ein Trend nicht erst seit diesem Jahr – ein Lillet Wild Berry sein“, so die Wirtin. Gefeiert werde noch nicht wieder, „aber die Menschen sitzen gern zusammen, vorzugsweise draußen.“ Auf diese Nachfrage hat das Traditionshaus reagiert; ab sofort ist außer an den Wochenenden abends auch donnerstags geöffnet. Nicht nur Flüssiges steht auf der Liste ihrer Empfehlungen: „Wir bringen mit einigen neuen Köchen, die dem ein oder anderen aus den Sterne-Häusern der Region bekannt sein dürften, frischen Wind in die Speisekarte und auf die Teller!“

Frischer Wind weht auch gleich nebenan beim Gaucho Rodizio. Auch dort ist der Betrieb wieder angelaufen, „besonders, seit wir seit einigen Wochen unser Büfett wieder anbieten dürfen“, freut sich Geschäftsführer Jaime Wink. Auch dort werden von der umfangreichen Cocktailkarte gern Klassiker wie Caipi, Hugo und Aperol Spritz bestellt. Sein Geheimtipp, der – so ist er überzeugt– das Zeug zum neuen Sommerhit hat: die Eigenkreation „Cocos Dream“. Bei dem Longdrink auf Basis von Mahiki, der Entdeckung des Sommers, kommen neben dem typischen Kokosgeschmack auch Aromen wie Ananas oder Limette zum Tragen, „eben sommerliche Frische“, wie Wink erklärt. Das Schönste: „Mit gerade mal 21 Prozent lässt sich davon auch ein zweites Glas ohne Reue genießen“ – bald auch an ausgewählten Terminen zu Wohlfühl-Livemusik.

Mit flüssigen Gaumengenüssen jenseits von Lillet, Caipi & Co. wollte eigentlich auch Kirstin Stutzke ihre Gäste verwöhnen. „Die sind zwar immer noch am meisten nachgefragt, aber unser Maracusecco wäre durch die Feiern hier bestimmt der Sommertrend geworden“, ist die Wirtin des Lauenbrücker Hofs überzeugt, die – analog zum Glühsecco im Winter – eine ebenfalls fruchtige Variante auf Waldmeisterbasis im Angebot hat. Auch hier hat Corona den Wirten aus Leidenschaft vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Ergebnis der Zwangspause kann sich sehen lassen: Fast überall wurde gestrichen, renoviert, verschönert. Auf der Terrasse mit viel Grün kann hier draußen an Tischen mit viel Abstand ein Stück Urlaubsfeeling getankt werden, dank der gerade fertiggestellten Überdachung mit integrierter Beleuchtung auch abends und bei Regen. Sie hat jedoch festgestellt: „Viele Menschen sind noch vorsichtig, gerade unsere älteren Gäste sind mit Besuchen noch sehr zurückhaltend.“ hey