Martin Ruthe über das Singlewandern: „Keinen Bock mehr aufs Internet“

Scheeßel – Online-Dating, Speed-Dating, Blind Dates – das ist alles Schnee von gestern. Findet jedenfalls Martin Ruthe (49). Seit eineinhalb Jahren ist der gebürtige Scheeßeler in seiner Wahlheimat, dem Schwarzwald unterwegs – als Tourguide für sogenannte Single-Wanderungen.

Herr Ruthe, warum sind Sie noch immer Single?

An meinem Nebenjob als Tourguide liegt es sicher nicht (lacht). Denn auch als solcher könnte ich in einer Beziehung leben. Das steht sogar in meinem Vertrag. Nein, ich genieße es gerade so, wie es ist. Mir macht der Job, bei dem ich ja auch selbst oft und gerne flirte, wirklich sehr viel Spaß. Und mir fehlt es an nichts. Früher habe ich selbst auch schon mal eine Partnerin übers Online-Dating gesucht – bis auf ein einziges Mal bin ich da aber nie fündig geworden. Für mich bedeutet ein solches Tool auch nur Stress, ich würde es über das Internet nie wieder versuchen.

Also haben Sie sich selbst noch nicht auf einer der Touren verliebt.

Nein, wenngleich ich bei machen Frauen schon ein ziemlich gutes Gefühl hatte. Aber richtig gefunkt hat es dann doch noch nicht. Und ehrlich gesagt habe ich derzeit auch viel zu viel Lust zum Flirten.

Wie sind Sie Single-Wanderführer geworden?

Als begeisterter Wanderer habe ich selbst mal an einer solchen Tour teilgenommen, woraufhin ich mir damals gleich gesagt haben: Wenn du das nächste Mal dabei bist, dann als Guide! Ich fand das Konzept richtig toll! Also habe ich mich an die Agentur, die das Singlewandern hierzulande schon seit rund sechs Jahren anbietet, gewandt und siehe da: Im Schwarzwald wurde noch ein Wanderführer gesucht. Nach einer Hospitation über ein Vierteljahr war ich dann fest im Team dabei. Seitdem biete ich zwei bis drei Touren im Monat an.

Ist ein Kennenlernen beim gemeinsamen Wandern denn wirklich stressfreier?

Aber natürlich! Wie ich haben viele Leute keinen Bock mehr aufs Internet. Bis man dort jemanden persönlich kennenlernt, kann es ja durchaus auch schon mal mehrere Wochen dauern. Man schreibt und schreibt – und am Ende erweist sich der potenzielle Partner vielleicht doch nicht als der oder die Richtige. Beim Wandern ist das um so vieles einfacher: Da treffen Leute aufeinander, die sich vorher noch nie gesehen haben und schon mal eines gemeinsam haben: Sie suchen in der freien Natur die Bewegung, sodass man schon mal eine große Interessengemeinschaft zusammen hat.

Und zur Not kann man sich ja auch sicher noch aus dem Weg gehen.

Klar, wenn man einen nicht mag, geht man eben zum Nächsten hin. Oder zum Übernächsten. Es ist auch keiner verpflichtet, während den Ausflügen mit anderen zu reden, sondern kann einfach nur die Natur genießen. Es ist eine total unbefangene Angelegenheit – und alle sind gleich von Beginn an per Du.

Hat es denn schon bei dem ein oder anderen Wanderer gefunkt?

Oh, aber ja! Bei vielen bekomme ich das gar nicht so mit, wenn sie sich am Ende die Nummern austauschen und dann weg sind. Ich mache das jetzt eineinhalb Jahre und aus der Zeit weiß ich von fünf Paaren, die bei meinen Touren zusammengefunden haben – was schon eine ganze Menge ist. Ein Pärchen, das jetzt ein halbes Jahr zusammen ist, hat mich sogar schon als Dankeschön zum Essen eingeladen. Das konnten wir wegen Corona noch nicht machen, wollen es jetzt im Herbst aber nachholen. Ich hatte aber auch schon welche dabei, die sich so nett fanden, dass sie zu fünft oder zu siebt danach zusammen noch die ein oder andere eigene Wanderung unternommen haben. Bei denen ist zwar keine Beziehung draus geworden, aber immerhin eine Freundschaft entstanden.

Erklären Sie doch mal, was genau das ist – das Singlewandern.

Es gibt sowohl Tages- als auch Mehrtagestouren, wobei letztere noch beliebter sind, weil man so einfach mehr Zeit hat, sich kennenzulernen. Am Anfang machen wir immer erst eine Vorstellungsrunde, in der jeder, der möchte, ein bisschen über sich erzählen kann. Dann erkläre ich den Teilnehmern, wie der Tag verlaufen wird, und dann geht es auch schon los. Unterwegs berichte ich dann von den Highlights und den Sehenswürdigkeiten. Die Singles, die wir für die Ausflüge immer in gewisse Altersgruppen einteilen, können die ganze Zeit über flirten, müssen sich über nichts anderes Gedanken machen, weil es ja jemanden gibt, der sich um alles Weitere kümmert. Meistens habe ich noch eine Assistentin dabei, die hinter der Gruppe mitläuft. Man will ja keinen verlieren (lacht). Nein, das ist schon alles sehr professionell aufgezogen. Am Ende kehren wir dann noch alle in irgendeinem Restaurant zum Essen und zum Feiern ein. Und wie gesagt: Man muss sich nicht mit Leuten abgeben, die einem nicht gefallen. Bei den mehrtägigen Wanderungen sind die meisten übrigens abends im Hotel.

Wie viele Singles sind denn immer so pro Ausflug dabei?

Um die 20, wobei wir versuchen, Frauen und Männer von der gleichen Anzahl zu bekommen. Das schaffen wir aber nicht immer – eigentlich starten auch immer mehr Frauen als Männer. Die meisten melden sich erst zwei Tage vorher an, weil sie das Wetter abwarten wollen, vor allem die Frauen (lacht). Männer sind da meistens etwas härter gestrickt. Wir wandern hier im Schwarzwald in den Bergen, manchmal auch auf dem flachen Land – und zwar auf Strecken zwischen acht bis 22 Kilometern pro Tag. Bei meiner geplanten Drei-Tages-Tour durch die Lüneburger Heide, für die sich übrigens schon 15 Personen angemeldet haben und die uns rund um Schneverdingen, den Wilseder Berg und Walsrode führen wird, sind wir am ersten Tag auf 20 Kilometern unterwegs. Das entspricht bei uns vom Anforderungslevel her der Kategorie drei von fünf. Je mehr Kilometer, desto höher geht die Stufe – und wenn noch Berge hinzukommen, geht sie noch höher.

Auch Scheeßel, ihre alte Heimat, hat attraktive Plätzchen. Die Vareler Heide zum Beispiel, durch die ja auch ein Nordpfad führt.

Und der wirklich wunderschön ist, keine Frage! Ich selbst bin da schon oft gewandert. Erst habe ich auch darüber nachgedacht, Scheeßel mit in meine erste Norddeutschland-Tour aufzunehmen, doch die Vareler Heide wäre dafür doch ein bisschen zu klein.

Warum ist das Konzept in anderen Teilen Deutschlands so populär, bei uns im Norden aber noch nicht?

Das stimmt, es ist ein regelrechter Hype. Gerade rund um Frankfurt am Main, im Taunus, Odenwald und im Spessart ist das sehr bekannt und beliebt. Und im Schwarzwald geht es jetzt richtig los. Was ich feststelle: Generell scheinen in Süddeutschland die Leute vom Wandern noch ein Stück weit begeisterter zu sein. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist das Ganze unglaublich in Mode – erst recht seit Covid-19. Gerade die jungen Leute, die jetzt zwischen 20 und 25 sind, wandern dort wie verrückt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Warum die Welle noch nicht in den Norden geschwappt ist? Ich denke mal, es könnte an den fehlenden Bergen liegen. Dabei hat die Tiefebene doch wirklich auch eine sehr schöne Natur zu bieten, vor allem in der Heide. Es gibt so viele attraktive Ecken, wie das Alte Land oder das Teufelsmoor, wo sich Wanderungen durchaus lohnen. Dann gibt es ja auch noch die tollen Nordpfade. Ich bin felsenfest davon überzeugt: Wenn das Singlewandern hier erst einmal bekannt gemacht wird und die Leute merken, dass man dabei ganz leicht Gleichgesinnte kennenlernen kann, dann wird es ganz bestimmt auch im Norden klappen.

Also müssen Singles erst auch über ihren eigenen Schatten springen?

Was das Singlewandern betrifft, ganz bestimmt. Das bekomme ich ja auch selbst immer wieder mit. Viele erzählten mir, dass sie sich erst nicht getraut hätten. Wenn die aber dabei waren, kommen die meisten fast alle wieder. Zehn bis 30 Touren ist bei nicht wenigen ganz normal. Es gibt sogar schon sechs oder sieben Leute, die sogar schon mehr als 100 Wanderungen mitgemacht haben – allerdings nicht bei mir.

Gesetz dem Fall, es findet sich ein Paar. Darf das dann beim Singlewandern noch mitmachen?

Es gibt tatsächlich immer wieder Paare, die das gerne möchten. Aber das ist ja nicht der Sinn an der Sache, also nehmen wir Leute mit Partnern auch nicht mehr in den Gruppen auf. Unter Singles finden ja auch ganz andere Gespräche statt, man geht anders miteinander um. Deshalb ist es relativ wichtig, dass auch nur Singles dabei sind.

Was war Ihr bisher schönstes Erlebnis auf den Wanderungen?

Einmal hatten wir eine Tour, bei der es von morgens bis abends aus allen Kübeln geschüttet hat. Trotzdem waren meine Leute bestens gelaunt, die wollten sogar noch einen Umweg gehen, anstatt die Strecke wegen dem Dauerregen abzukürzen. Ich habe selten so eine fröhliche Gruppe erlebt. Das ist mir noch in wirklich guter Erinnerung geblieben.

Und an was erinnern Sie sich nicht so gerne zurück?

Oh, das kann ich gar nicht sagen. Manchmal gibt es ein bisschen Gejammere, wenn das Lokal mal schlecht war, aber das gehört dazu. Ansonsten kommen die Leute in Vorfreude auf einen schönen Tag zusammen – und am Ende werden auch immer die Kontakte ausgetauscht. Wie ich schon erwähnt habe: Dieser Job ist genau das, was ich machen wollte.