Waldorfpädagogik: „Das ist wie Ein- und Ausatmen“

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Sie sind Baumliebhaber und Namenstänzer – so die gängigsten Vorurteile gegenüber Waldorfkindern. Zu Unrecht, sagen Marlene Heuer-Pattschull, Vorsitzende des Scheeßeler Waldorfkindergartenvorstandes, und Erzieherin Bärbel Elbers. Dort gebe es nur ein leicht verändertes Lernsystem – sonst sei alles ganz normal. Wie sich der Alltag in der Einrichtung an der Friedrichstraße gestaltet, was die Jungen und Mädchen dort fürs Leben lernen und warum mittwochs Hirsebrei-Tag ist – darüber haben wir uns mit den beiden Frauen unterhalten.

Frau Heuer-Patschull, Frau Elbers, welche Grundbedürfnisse hat ein Kind eigentlich?

Marlene Heuer-Pattschull: Kinder sehen sich nach Sicherheit, nach Geborgenheit, sie brauchen in ihrem noch jungen Leben eine geregelte Tagesstruktur Daher legen wir hier in unserem Kindergarten auch sehr viel Wert darauf, dass die Kinder im Jahreslauf eingebunden sind, in die Jahreszeiten.

Das müssen Sie für den Laien einmal näher erklären.

Heuer-Pattschull: Ganz einfach: Egal, ob mit Blick auf das Jahr, den Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder auf jede Woche – alles folgt einer gewissen Verlässlichkeit. Das betrifft sogar jeden einzelnen Tag. Der hat, wie alles andere auch, einen gewissen Rhythmus zum Inhalt – mit Morgenkreis, dem gemeinsamen Singen von jahreszeittypischen Liedern, dem Aufsagen von Gedichten oder mit einprägsamen Fingerspielen. Meine Kinder sind jetzt 17 und 18 Jahre alt – die würden das mit dem „Hämmerchen“ und dem „Vögelchen“ auch heute noch einwandfrei hinbekommen.

Struktur spielt in der Waldorfpädagogik also eine wichtige Rolle?

Bärbel Elbers: Unbedingt! Das gilt im Übrigen auch für unseren Speiseplan, dessen Mahlzeiten jeden Tag frisch von den Erzieherinnen zubereitet werden. Montags beispielsweise ist bei uns Milchreis-Tag, dienstags gibt‘s selbst gebackene Brötchen, mittwochs Hirsebrei – und so weiter und so fort. Jeder Tag ist einem bestimmten Getreide zugeordnet. Ebenso verhält es sich mit gewissen Aktivitäten – angefangen vom Eurythmietag über unseren Maltag bis hin zum Geschichtenerzähl-Tag. Heuer-Pattschull: Wenn ein Kind meinetwegen an einem Mittwoch Geburtstag hat, kann es sich daran auch sehr gut ausmalen, wie oft es noch schlafen muss, bis tatsächlich Mittwoch ist.

Wie kann man sich das Einnehmen der Mahlzeiten vorstellen?

Heuer-Pattschull: Die Kinder sitzen alle an einem großen Tisch, jeder hat vor sich ein irdenes Schüsselchen und einen irdenen Becher. Es wird gewartet, bis alle etwas haben, dann gibt es einen Tischspruch. Gegessen wird dann in der Stille – für mich ist es immer wieder verblüffend, wie ruhig es dann wirklich ist. Bei bis zu 22 Kindern ist das schon etwas Besonderes.

Finden die Kinder denn an diesem „Stillsitzen“ wirklich Gefallen?

Heuer-Pattschull: Das tun sie – im Wissen, dass konzentrierte Phasen sich bei uns mit freien Spielphasen abwechseln. Das verhält sich ähnlich wie mit dem Ein- und Ausatmen. Davon lebt ja auch die Waldorfpädagogik. Zwischen Morgenkreis, Frühstück und Mittagessen gibt es immer die Möglichkeit, sich auszutoben – das zu machen, wonach den Kleinen eben gerade der Sinn steht.

Inwiefern beeinflusst dieser Rhythmus die Entwicklung der Kinder?

Heuer-Pattschull: Sie lernen dadurch, sich besser zu konzentrieren – was im späteren Leben, in der Schule, im Studium, im Beruf, ja keineswegs unwichtig ist. Die Kinder leben in der Nachahmung, da müssen die Erzieherinnen natürlich ein gutes Vorbild sein, in dem sie fortwährend vor und mit den Kindern einer Beschäftigung nachgehen – so, wie es die Mutter daheim auch machen würde. Bei uns wird das Essen beispielsweise immer gemeinsam zubereitet.

Wie steht man in der Waldorfpädagogik eigentlich dem Thema Fernsehkonsum im Kindergartenalter gegenüber? Stichwort Zeichentrickfilme?

Elbers: Es ist schon so, dass vorgesetzte Bilder, die von außen erzeugt werden, schlechter von den Kindern verarbeitet werden können, als meinetwegen Erzähltes – also das, was die Fantasie anregt. Märchen können noch so grausam sein – ein Kind in dem Alter kann sich nur das vorstellen, wozu es selbst im Stande ist, es für sich selbst zu verarbeiten. Heuer-Pattschull: Nehmen wir einmal ein Beispiel: In einer Geschichte kommt ein Drache um die Ecke geflitzt – der kann, je nachdem, wie es sich das Kind vorstellt, klein sein wie ein Pudel ein rosafarbenes Röckchen und Punkte auf der Haut tragen oder er kann haushoch sein. Dem Kind wird der Drache sicher keine Angst machen, denn er ist seiner Fantasie entsprungen – im Gegensatz zu einem womöglich bedrohlich wirkenden Wesen aus einem Fernsehfilm.

Es gibt Eltern, die meinen, ihr Nachwuchs müsse schon im Kindergartenalter zum Lernen, zum Beispiel einer Fremdsprache, angehalten werden. Was sagen Sie dazu?

Elbers: Die Kinder lernen ja – zwar nicht im intellektuellen Sinn, aber anhand der Nachahmung entwickeln sie soziale Kompetenzen. Im Spiel erlernen sie all das, was im späteren Leben nötig ist – auch ihre Körper-Koordination. Heuer-Pattschull: Ein Kind muss zum Beispiel das Klettern lernen. Wenn man gleich sagt, es darf nicht auf einen Baum, es könnte ja runterfallen, dann kann es im späteren Leben seinen Körper nicht selbst koordinieren. Nein, die frühkindlichen Reflexe sollten abgebaut werden.

Nachvollziehbar. Aber noch einmal auf die Sozialkompetenz zu sprechen zu kommen: Sollten Kinder da nicht auch lernen, sich durchzusetzen, anstatt Rücksicht zu nehmen?

Heuer-Pattschull: Sowohl als auch. Bei uns lernen die älteren Kinder, auf die Kleineren Rücksicht zu nehmen und sich parallel bei den Gleichaltrigen durchzusetzen. Bei einer Zirkusaufführung sind die Dreijährigen zum Beispiel das Publikum, während die Sechsjährigen untereinander die Rollen des Dompteurs oder des Tigers verteilen.

Immer mehr Kinder bekommen den Stempel „hyperaktiv“ aufgedrückt. Wie motiviert man diese Kinder im Waldorfkindergarten? Wie lernen sie, sich zu konzentrieren?

Heuer-Pattschull: Da sind wir wieder bei der Tagesstruktur: Ein hyperaktives Kind kann in unseren großzügigen Freispielzeiten so viel herumhüpfen, wie es will. Aber dann gibt es ja auch wieder Momente, wo es fünf Minuten zum Stillsitzen angehalten wird. Wenn es eine Stunde lang still sitzen müsste, würde das Druck auf das Kind ausüben. Aber kurze Momente des Innehaltens, ist meine Meinung, kann man durchaus verlangen, so dass auch diese Kinder gut durch den Tag kommen.

