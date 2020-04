Der Mann im Fenster

Westeresch - Von Matthias Röhrs. Um Punkt 17 Uhr steht Philipp Hayo am Fenster. Der Wirt des Westerescher Hofes hat einen kleinen Holztresen aufgestellt, rund herum stehen ein Heizpilz und ein Stehtisch. Gleich darauf klingelt das Telefon. Hayo geht ran. Er notiert eine Bestellung. „In 15 Minuten kannst du es abholen“, sagt er. Nachdem er aufgelegt hat, verschwindet er im Raum in Richtung Küche. Als er wiederkommt, klingelt es erneut.

So geht das einen Moment. Hayo hat dasselbe Problem wie viele Gastronomen derzeit. Es ist Corona-Krise, sein Restaurant darf er aktuell nicht öffnen. Niemand darf rein, Umsätze macht er also keine. Auch die Presse muss sich mit einem Platz am Stehtisch begnügen. Der Wirt macht keine Ausnahmen.

Um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen, ist er auf die Idee mit dem „Drive in and Take-away“ gekommen. Die Branche versucht sich zu helfen, nicht nur in Westeresch versuchen die Restaurants in der Region mit Liefer- oder Abholservices ihre Gäste zu halten. Schon kurz nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung, wegen der er sein Restaurant auf unbestimmte Zeit schließen musste, hat Hayo damit angefangen, aus seinem Fenster zu verkaufen. „Das wird unterschiedlich angenommen“, berichtet er von seinen ersten Erfahrungen. „In erster Linie machen wir das für die Stammgäste.“ Sonntags sei schon viel los, an den anderen Tagen seien es bis zu ein paar Handvoll Gäste.

Sie rufen an und 15 bis 20 Minuten später ist der Koch des Hauses, Otmar Becker, in der Regel fertig mit der Zubereitung. Wie in diesem Moment. Eine Klingel in der Küche ertönt, Hayo verschwindet wieder nach hinten und kommt mit einem kleinen Stapel in Alufolie verpackte Styropor-Verpackungen zurück – darin: Currywurst mit Pommes, der Tapas-Teller und Penne mit Rucola-Basilikum-Pesto. Für den Fall, dass der Gast noch nicht da ist, hat Hayo eine Warmhalte-Vorrichtung aufgebaut. Jetzt gerade ist so ein Fall. Der Kunde ist aber bereits wenige Augenblicke später da.

Bestellungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa 18 oder 19 Uhr, wenn viele zu Abend essen, sind nicht möglich. Hayo möchte es vermeiden, dass zu viele gleichzeitig vorfahren. Auch die Polizei sei schon vorbeigekommen, um sich den Service mal anzugucken, berichtet er.

Außerordentliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Karte wird wöchentlich angepasst, darauf stehen in der Hauptsache Mahlzeiten, die auch tauglich sind zum Mitnehmen. Die Currywurst mit Pommes ist ein Sonderfall und etwas, das Küchenchef Becker sonst nie zubereitet. Vermutlich kann man die Currywürste, die in den Jahren vor der Corona-Krise im Westerescher Hof zubereitet worden sind, an einer Hand abzählen. Bratkartoffeln stehen dafür nicht auf der Karte. Hayo: „Die schmecken zuhause einfach nicht.“ Fisch fehlt ebenfalls. Der war anfangs zwar mit im Angebot, hat sich für den Koch aber nicht bewährt. „Den bereiten wir immer frisch zu, das funktioniert zum Mitnehmen aber nicht gut.“

Mittwochs bis sonntags steht Hayo nun immer von 17 bis 21 Uhr am Fenster zum Hof raus. Er hofft, dass er bald irgendwann wieder regulär öffnen darf. Oder zumindest die Auflagen gelockert werden. „Eine Veranstaltung im Monat auf dem Saal würde uns schon helfen“, sagt er. Gerade hat er das nächste Essen rausgegeben. „Bisher waren es nur Stammgäste“, stellt er fest. An der Kreuzung gegenüber hupt ein Auto, Hayo winkt dem Fahrer zu. „Das sind so meine sozialen Kontakte gerade“, sagt er und lacht.