Grundschüler aus Hetzwege und Scheeßel steigen bei Zirkusprojekt in die Manege

Von: Ulla Heyne

Nicht nur Mut und Selbstvertrauen wird in der Manege geboostet, sondern auch Teamwork. © ULLA HEYNE

450 Schüler erleben den Mitmachzirkus als Highlight. Dabei erarbeiten sie sich einen dicken Teppich fürs Selbstvertrauen, indem sie auf der Bühne zeigen, was sie alles können.

Scheeßel – Einmal als Zauberer, Fakir, Clown oder Trapezkünstlerin in der Manege stehen, einmal im Rampenlicht und Applaus baden – welches Kind hätte nicht schon einmal davon geträumt? Für die Schüler der Grundschulen Hetzwege und Scheeßel ging dieser Traum in der jüngsten Projektwoche in Erfüllung. Zum dritten Mal in der Geschichte der Grundschule schlug der „Mitmachzirkus mit dem meisten Spaß“ der Familie Quaiser auf dem Kreuzberg Zirkuszelt und Zirkuswagen auf. Einen Tag lang hatte jedes der insgesamt 450 Kinder Gelegenheit, Zirkusluft zu schnuppern – vormittags beim Üben in altersgemischten Gruppen, am Abend folgte die Aufführung vor Eltern, Geschwistern, Oma oder Opa.

Jedes Kind darf sich gemäß seiner Neigungen und Fähigkeiten präsentieren. © Heyne

Emilia wird an diesem Abend zu den vier Kindern gehören, die im „Cir“ turnen. Die Turnerin aus der 2c strahlt: „Das ist wie Fliegen!“ Sie schwärmt vom Gefühl, wenn der Luftring mit den vier jungen Artistinnen in Windeseile in die Zeltkuppel gezogen werden. Auch ihre Klassenkameradin Mathilda ist vom „etwas anderen Unterricht“ angetan. „Das macht super viel Spaß, erklärt die Zweitklässlerin, die sich heute als Seiltänzerin gemeldet hat, „aber ein bisschen Lampenfieber habe ich schon“.

Lehrerin Erika Petersdorf, die das bunte Treiben in der Manege zum zweiten Mal miterlebt, erklärt, worum es hier, abgesehen von einer Menge Spaß, geht: „Um Mut, aber auch Teamgeist, sich aufeinander verlassen.“ Vor allem aber werde das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt: „Das Selbstvertrauen bekommt hier einen dicken Teppich ausgerollt!“ Wie gut die Zirkusfamilie – acht Personen aus drei Generationen, die Jüngste, Jane, ist gerade mal eins – die Kinder anleitet, wie zugewandt der Umgang ist, das begeistert auch Sozialpädagogin Annelie Wegner, die ihre Schützlinge hier einmal ganz anders erlebt. „Sie haben so viel Erfahrung, dass sie sehr gut einschätzen können, bei welcher Nummer sich ein Kind wohlfühlt - und sie gehen ganz toll auf die Kinder ein!“, so das dicke Lob.

Zwei Clowns, ein Reifen, ein Stofftier – fertig ist die Bühnenposse. © ULLA HEYNE

Zirkus hat sich auf Mitmachprojekte spezialisiert

Dass der Zirkus sich vor mehr als 20 Jahren auf Mitmachprojekte verlegt hat, sei mehr oder weniger einem Zufall geschuldet, erzählt Axel Quaiser, wie sein Bruder ausgebildeter Artist und heute für das Einstudieren der drei Clownsnummern zuständig. In den Sommermonaten habe die Familie das Zirkuszelt auf Föhr aufgeschlagen. „Die Kurverwaltung hat sich Mitmach-Workshops für die jüngsten Kurgäste gewünscht.“ Und die kamen so gut an, dass einige Familienmitglieder heute nur noch beim Winterzirkus selbst als Clown oder Artist im Zirkusrund stehen.

Neben dem wirtschaftlichen Vorteil genießt der „König der Clowns“ aber auch die Zusammenarbeit mit den Kindern. Kein Tag sei wie der andere: „Einige lernen schneller, einige brauchen etwas länger – wir holen jeden da ab, wo er steht.“ Mutter Sonja begrüßt auch die bessere Planbarkeit: Ein Zirkus wie früher würde sich in Städten schon wegen der hohen Mieten und Gebühren für Wasser und Strom nicht mehr rechnen. Reich werde man auch hier nicht, die Zirkuswoche im Beekeort konnte dank einer Finanzspritze der Lions und aus Zahngoldspenden der Patienten von Thilo Helmschmidt in Höhe von insgesamt 1 500 Euro zustande kommen.

Alex Quaiser hat sich auf Schulen spezialisiert. © ULLA HEYNE

Seit der Pandemie leidet Sonja Quaiser an Panikattacken. Umso mehr, als ein Teil der Coronahilfen vermutlich zurückgezahlt werden muss. Wenn am Abend die Schüler mit Purzelbaum und Radschlag über die gelbe Folie wirbeln, die Clowns mit Riesenbällen für gute Laune sorgen und dank umsichtiger, professioneller Anleitung alles wie am Schnürchen klappt, dann ist die bunte Zirkuswelt wieder heil – zumindest für den Moment.